Якщо коротко, це означає, що ракета Space Launch System повністю готова до застосування у рамках місії з польоту людей навколо Місяця. Цей політ запланований в рамках Artemis II і може відбутися вже в 2025 році, однак точної дати ще немає.

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Аналіз зібраних даних в ході польоту триває

Наразі інженери NASA проводять детальнішу оцінку зібраних даних, які згодом будуть враховуватися під час підготовки до перших пілотованих місій на Місяць у рамках подальшого розвитку програми Artemis.

Перед запуском ракети SLS із кораблем Orion команда NASA провела серію різних передпольотних тестів і комп'ютерних симуляцій. Вказується, що в рамках передпольотної підготовки і безпосереднього запуску ракетою SLS і кораблем Orion було зібрано понад 4 Тбайт різної технічної інформації, а також зображень.



Старт ракети SLS / Фото NASA

Загалом у рамках місії Artemis 1 з урахуванням даних, зібраних наземними камерами, камерами, встановленими на ракеті, а також камерами повітряних апаратів, які стежили за запуском 16 листопада, було зібрано близько 31 Тбайт інформації.

У польоті основний ступінь ракети SLS успішно виконав усі свої основні функції. Відокремлення сервісного модуля ICPS із кораблем Orion від ступені відбулося всього за близько чотирьох кілометрів від ідеально заданої точки виходу, що вписується в прийнятні значення.

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Місія Artemis I пройшла чудово

У NASA також зазначають, що після практично ідеального виходу на навколомісячну орбіту сервісний модуль ICPS успішно відокремився від корабля Orion, дозволивши останньому повністю завершити 25-денну космічну місію.

Нагадаємо, що у рамках програми Artemis аерокосмічне агентство NASA збирається висадити на поверхню Місяця астронавтів. Висадка людей на поверхню супутника Землі відбудеться не раніше 2025 року, коли буде запущено місію Artemis 3. Від успіху цієї програми залежатиме подальший розвиток програми з відправлення людини на Марс.