Если коротко, это означает, что ракета Space Launch System полностью готова к применению в рамках миссии по полету людей вокруг Луны. Этот полет запланирован в рамках Artemis II и может состояться уже в 2025 году, однако точной даты еще нет.

Читайте на сайте NASA и DARPA испытают ядерный двигатель для миссий на Марс

Анализ собранных данных в ходе полета продолжается

В настоящее время инженеры NASA проводят более подробную оценку собранных данных, которые впоследствии будут учитываться при подготовке к первым пилотируемым миссиям на Луну в рамках дальнейшего развития программы Artemis.

Перед запуском ракеты SLS с кораблем Orion, команда NASA провела серию различных предполетных тестов и компьютерных симуляций. Указывается, что в рамках предполетной подготовки и непосредственного запуска ракетой SLS и кораблем Orion было собрано более 4 Тбайт разной технической информации, а также изображений.



Старт ракеты SLS / Фото NASA

В рамках миссии Artemis 1 с учетом данных, собранных наземными камерами, камерами, установленными на ракете, а также камерами воздушных аппаратов, следивших за запуском 16 ноября, было собрано около 31 Тбайт информации.

В полете основная степень ракеты SLS успешно выполнила все свои основные функции. Отделение сервисного модуля ICPS с кораблем Orion от степени произошло всего в четырех километрах от идеально заданной точки выхода, вписывающейся в приемлемые значения.

Интересно Магнитные бури: что это такое и когда их ждать в феврале

Миссия Artemis I прошла отлично

В NASA также отмечают, что после практически идеального выхода на окололунную орбиту сервисный модуль ICPS успешно отделился от корабля Orion, позволив последнему полностью завершить 25-дневную космическую миссию.

Напомним, что в рамках программы Artemis аэрокосмическое агентство NASA собирается взорвать на поверхность Луны астронавтов. Высадка людей на поверхность спутника Земли состоится не ранее 2025 года, когда будет запущена миссия Artemis 3. От успеха этой программы будет зависеть дальнейшее развитие программы по отправке человека на Марс.