Ядерная термоядерная двигательная установка (NTP) предназначена для предоставления космическим аппаратам большей тяги с помощью ядерного реактора. Использование ядерной тепловой ракеты позволит сократить время перелета, уменьшая риск астронавтов.

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Сокращение времени перелета является ключевым компонентом для полета человека на Марс, поскольку более длинные поездки требуют большего количества запасов топлива и более надежных систем. Более быстрые и эффективные транспортные технологии помогут NASA достичь целей полета на Марс.

Общая миссия NASA-DARPA, известная как "Демонстрационная ракета для гибких циркулярных операций" (DRACO), станет испытанием системы NTP, которое запланировано на 2027 год. Тест DRACO предусматривает запуск беспилотного космического аппарата, оснащенного системой NTP, на околоземную орбиту, где он проведет серию маневров для оценки работы системы.

Миссия DRACO предоставит ценные данные, которые могут быть использованы для усовершенствования систем NTP для использования в будущих исследовательских миссиях.

Почему это важно

В случае успеха система NTP может позволить космическим аппаратам достичь Марса всего за три месяца по сравнению с девятью месяцами путешествия, требующими современные системы химических движителей.

Миссия DRACO является частью более широких усилий NASA по разработке новых технологий движения, которые могут помочь сделать исследование космоса более эффективным и экономически выгодным. Космическое агентство уже опробовало другие передовые движущие системы, включая электрические двигатели и солнечные паруса.

Потенциальные преимущества системы NTP очевидны, и если миссия DRACO будет успешной, она может проложить путь к более амбициозным миссиям по исследованию Марса в будущем.

Будущее космических полетов

Ядерные двигатели – это тип силовых установок, использующих энергию, выделяемую в результате ядерных реакций, для питания космической миссии. В отличие от традиционного химического ракетного двигателя ядерный двигатель может генерировать гораздо большую тягу в течение длительного периода времени.

Двигатели такого типа исследуются и разрабатываются для использования в будущих космических миссиях. Они позволят космическим аппаратам развивать скорость до 80 000 км/ч, что позволит им путешествовать гораздо дальше и быстрее, чем это возможно с традиционными химическими ракетами.

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Использование ядерных двигателей может также снизить стоимость и продолжительность космических миссий, позволяя осуществлять больше миссий за более короткий промежуток времени. Хотя эта технология все еще находится на ранних стадиях, она обещает совершить революцию в освоении космоса.

Последние испытания ядерного термоядерного ракетного двигателя, проведенные Соединенными Штатами, прошли более 50 лет назад в рамках проектов NASA "Ядерный двигатель для ракетных аппаратов" и "Марсоход".