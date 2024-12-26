Рентгеновские данные, показаны красным, фиолетовым, синим и белым цветами, выделяют энергичные области скопления, тогда как зеленые и фиолетовые области представляют наблюдения в видимом спектре, сделанные в ноябре 2024 года, сообщает 24 Канал.

А тем временем Аппараты на орбите Марса сделали потрясающие фото "зимней сказки" на Красной планете

Это молодое звездное скопление, расположено примерно на расстоянии 2500 световых лет в созвездии Моноцерос (Единорог), было впервые открыто в 1784 году астрономом Уильямом Гершелем. Звезды в NGC 2264 относительно молодые, их возраст колеблется от 1 миллиона до 5 миллионов лет.



"Рождественская елка" / Фото NASA

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Изображение демонстрирует яркое взаимодействие космических элементов. Яркие голубые и белые звезды окутаны вихрями газа, которые напоминают "еловые иглы", тогда как зеленые участки указывают на облака пыли и газа, видимые в оптическом свете.