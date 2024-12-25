На снимках, сделанных Mars Express в июне 2022 года и Mars Reconnaissance Orbiter в сентябре 2022 года, изображен регион Australe Scopuli во время марсианского летнего солнцестояния, сообщает 24 Канал со ссылкой на Space.com.

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Несмотря на заснеженный вид, поверхность далека от того, что мы знаем на Земле. Марсианский "снег" на самом деле является углекислым льдом, а температура летом в этом регионе опускается до холодных -125°C.

Процесс, стоящий за этой живописной сценой, происходит под воздействием солнечного света. Когда лед поглощает тепло, углекислый газ сублимируется, переходя непосредственно из твердого в газообразное состояние. Эта трансформация создает карманы высокого давления под поверхностью льда.



Вихри льда из углекислого газа на южном полюсе Марса / Фото ESA

В конце концов, эти карманы лопаются, вызывая мощные извержения, которые поднимают темную пыль из-под льда на десятки метров в разреженную марсианскую атмосферу.

Ветер рассеивает пыль по поверхности, образуя сложные паутинообразные узоры, видимые из космоса. Эти особенности, известны как "аранеформы", являются результатом сезонных изменений температуры и динамического взаимодействия сублимации льда с подстилающим марсианским рельефом.



Марсианские дюны в северном полушарии Марса / Фото ESA

Хотя пыль зарождается глубоко подо льдом, сезонные изменения позволяют некоторой её части выходить на поверхность и украшать марсианский ландшафт. В результате получается потусторонняя картина, которая продолжает завораживать ученых и любителей космоса.

А тем временем Солнечный зонд NASA приблизился к Солнцу на рекордно малое расстояние

Захватывающие изображения демонстрируют уникальную среду Марса и подчеркивают активные, динамические процессы, формирующие его поверхность. Эти проблески "зимней сказки" углубляют наше понимание климата и сезонного поведения Красной планеты.