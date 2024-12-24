Детали

Недавно обнаруженная порода была найдена там же, где планируется посадка будущего марсохода, который запустят в 2028 году. В исследовании, опубликованном в прошлом месяце в Journal of Geophysical Research: Planets, ученые изучали породы, используя данные с орбитальных спутников. Они пришли к выводу, что эти таинственные наносы были доставлены туда миллиарды лет назад с воздуха – возможно, в виде вулканического пепла, сообщает 24 Канал. Однако до сих пор на этом месте не было обнаружено ни одного вулкана.

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На этом участке нет известных вулканов, а это означает, что обломки, вероятно, прилетели [с расстояния] сотен, а может, и тысяч километров. Скорее всего, он образовался в результате взрыва вулкана, который выбросил пепел высоко в атмосферу. Тот преодолел огромное расстояние, прежде чем поселился на этом месте,

– говорит Эмма Харрис, автор исследования, которая изучает геологическую историю Марса в Музее естествознания в Лондоне.

Ученые считают, что эти темные породы способны защитить богатые минералами породы под ними от агрессивного излучения из космоса. Именно эти богатые минералами породы потенциально могут сохранять признаки жизни. Однако, по словам исследователей, мало что известно о том, как на самом деле образовались поверхностные материалы. Все, что мы имеем, – это лишь предположения.

Чтобы узнать больше об этих породах, авторы исследования составили карту региона площадью 50 000 квадратных километров, используя данные с контекстной камеры на Mars Reconnaissance Orbiter, спутника NASA, который с 2006 года ищет доказательства существования древней воды на Марсе.

Теоретически считается, что темные породы когда-то покрывали весь участок, но сейчас их можно найти только на небольших отрезках поверхности. Исследователи предполагают, что это связано с тем, что пепел сохранился на более низких участках внутри ударных кратеров, где он смешался с подземными водами.

Вероятным объяснением расположения этих пород является то, что когда-то дно этих ударных кратеров было заполнено подземными водами, которые поднимались из-под земной коры. Когда пепел попал на эти участки воды, он стал более липким и сцементированным. Остальной пепел, который упал на окружающие породы, возможно, просто сдуло и он не сохранился,

– добавляет ученая.

Команда надеется узнать гораздо больше о месте, известное как Oxia Planum, когда марсоход ExoMars Rosalind Franklin прибудет на Марс в 2028 году. Марсоход не сможет двигаться по темным породам, поскольку они слишком неровные, но вполне сможет получить доступ к богатым минералами породам на краях этих залежей.

Миссию на Марс отложили из-за вторжения России в Украину

Миссия марсохода "Розалинд Франклин" была сильно отложена. Одной из причин этого является тот факт, что Европейское космическое агентство разорвало связи с бывшим партнером по проекту, российским космическим агентством "Роскосмос", поскольку Россия начала новое вторжение в Украину. Таким образом окно запуска в 2023 году было пропущено.

В мае 2024 года NASA объединило усилия с ЕКА для завершения миссии. NASA на самом деле было первоначальным партнером миссии, когда проект марсохода начался более 20 лет назад, но вышло из него из-за бюджетных проблем.

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Какие возможности марсохода

По данным ЕКА, новый марсоход сможет бурить поверхность Марса и собирать камни на глубине до 2 метров. Затем собранные материалы будут проанализированы в бортовой лаборатории.

Исследователи выбирают для анализа древние породы, поскольку считают, что именно на них мы имеем наибольшие шансы найти признаки жизни. Авторы нового исследования предполагают, что темные породы были образованы примерно от 4 до 3,7 миллиарда лет назад, то есть они чрезвычайно старые. Но именно это им и нужно.

"Если бы жизнь когда-либо существовала на Марсе, это было бы очень давно, потому что планета была засушливой и довольно неактивной в течение последних трех миллиардов лет. Поэтому мы хотим исследовать горные породы до этого периода, чтобы увидеть, есть ли там следы воды или микробной жизни", – подытожили исследователи.