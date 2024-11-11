Детали открытия

Теория о том, что миллиарды лет назад океан покрывал по меньшей мере треть Марса, была предметом дискуссий между учеными на протяжении десятилетий. Сейчас мы фактически подтвердили ее многочисленными наблюдениями и исследованиями. В 2021 году китайский марсоход Zhurong приземлился на равнине в регионе Утопия в северном полушарии Марса, где ранее были замечены признаки древней воды. С тех пор он исследует эту поверхность, сообщает 24 Канал со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports.

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Ведущий автор исследования Бо Ву из Гонконгского политехнического университета рассказал, что вокруг места посадки были обнаружены разнообразные особенности, которые указывают на бывший океан, включая конусы с ямками, полигональные впадины, а также следы водных потоков, которые миллионы лет выщербливали себе путь сквозь породу.

Предыдущие исследования предполагали, что кратероподобные конусы могли образоваться в результате извержения грязевых вулканов и часто формировались на участках, где когда-то была вода или лед.

Информация, полученная с марсохода, а также спутниковые данные и анализ, проведенный на Земле, также свидетельствуют о том, что на этой территории когда-то существовала береговая линия.



Место посадки марсохода Zhurong / Фото Bo Wu/Scientific Reports

Команда исследователей подсчитала, что океан был образован в результате затопления почти 3,7 миллиарда лет назад. Затем он замерз, очерчивая береговую линию, а затем полностью исчез чуть более 3,4 миллиарда лет назад.

Бо Ву подчеркнул, что команда "не утверждает, что находки окончательно доказывают, что на Марсе был океан". Хотя это дает хорошие доказательства, все же для подтверждения человечеству нужны миссии, которые привезут на Землю образцы марсианской породы для более детального изучения.

Критика исследования



Бенджамин Карденас, ученый из Университета штата Пенсильвания в США, который проанализировал другие доказательства существования марсианского океана, сказал что он "скептически" относится к новому исследованию. Ученый считает, что исследователи недостаточно учли, насколько сильно марсианский ветер обдувал осадочные отложения и изнашивал горные породы в течение последних нескольких миллиардов лет.

Мы склонны считать Марс не очень активным, как Луна, но он активен!

– говорит Карденас.

Он указал на предыдущие исследования, которые показали, что "даже медленные темпы марсианской эрозии" уничтожили бы признаки береговой линиии за такой длительный период.