Детали открытия

В своих последних исследованиях Perseverance с помощью камеры SHERLOC WATSON сделал мозаичный снимок эрозионного пятна на гребне Малгоса в месте под названием "Серпантинские пороги". Изображение выявило белые, черные и, на удивление, зеленоватые пятна внутри скалы, сообщает 24 Канал со ссылкой на NASA. Состав этих пород остается загадкой.

Смотрите также В марсианских камнях разглядели очередное жуткое "лицо"

Чтобы получить это изображение, Perseverance надщербил участок в скальном выступе под названием "Уоллес Батте". Диаметр зоны исследования составляет всего пять сантиметров, а большое зеленое пятно, которое можно увидеть в верхнем левом углу изображения, имеет диаметр около двух миллиметров.

Камни на Земле, похожи на исследованные красные марсианские породы, обычно получают свой цвет от окисленного железа. Зеленые пятна, которые можно увидеть на новом изображении Perseverance, также часто встречаются в красных породах на Земле и образуются, когда жидкая вода просачивается сквозь осадочные породы перед тем, как те затвердеют и превратятся в камень. Этот процесс поддерживает химическую реакцию, которая превращает окисленное железо в восстановленную форму, создавая зеленый оттенок породы.

Иногда в этом процессе на Земле определённую роль играют микробы, но органические вещества, разлагающиеся, также могут создавать благоприятные условия для реакции восстановления. Химическое взаимодействие между серой и железом также может способствовать реакциям восстановления железа без помощи микроорганизмов.

Однако, какой именно тип реакции вызвал появление зеленых пятен на изображении Perseverance, останется загадкой, поскольку марсоход не имел достаточно места, чтобы безопасно разместить руки с приборами SHERLOC и PIXL непосредственно над зеленым пятном. Таким образом, робот-исследователь не смог рассмотреть его поближе. Команда надеется, что Perseverance раскопает нечто подобное в будущем, чтобы лучше понять, какие химические реакции порождают эти особенности в горной породе Марса.

Далее на повестке дня Perseverance – подъем к краю кратера Езеро, во время которого ему придется преодолевать крутую местность. Тогда он наконец покинет кратер, который последние два года был для него домом.