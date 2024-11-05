Деталі відкриття

У своїх останніх дослідженнях Perseverance за допомогою камери SHERLOC WATSON зробив мозаїчний знімок ерозійної плями на гребені Малгоса в місці під назвою "Серпантинські пороги". Зображення виявило білі, чорні та, на диво, зеленуваті плями всередині скелі, повідомляє 24 Канал з посиланням на NASA. Склад цих порід лишається загадкою.

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Щоб отримати це зображення, Perseverance надщербив ділянку в скельному виступі під назвою "Воллес Батте". Діаметр зони дослідження складає всього п'ять сантиметрів, а велика зелена пляма, яку можна побачити у верхньому лівому кутку зображення, має діаметр близько двох міліметрів.

Камені на Землі, схожі на досліджені червоні марсіанські породи, зазвичай отримують свій колір від окисленого заліза. Зелені плями, які можна побачити на новому зображенні Perseverance, також часто зустрічаються в червоних породах на Землі й утворюються, коли рідка вода просочується крізь осадові породи перед тим, як ті затвердіють і перетворяться на камінь. Цей процес підтримує хімічну реакцію, яка перетворює окислене залізо на відновлену форму, створюючи зелений відтінок породи.

Іноді в цьому процесі на Землі певну роль відіграють мікроби, але органічні речовини, що розкладаються, також можуть створювати сприятливі умови для реакції відновлення. Хімічна взаємодія між сіркою та залізом також може сприяти реакціям відновлення заліза без допомоги мікроорганізмів.

Однак, який саме тип реакції спричинив появу зелених плям на зображенні Perseverance, залишиться загадкою, оскільки марсохід не мав достатньо місця, щоб безпечно розмістити руки з приладами SHERLOC і PIXL безпосередньо над зеленою плямою. Таким чином, робот-дослідник не зміг розглянути її ближче. Команда сподівається, що Perseverance розкопає щось подібне в майбутньому, щоб краще зрозуміти, які хімічні реакції породжують ці особливості в гірській породі Марса.

Далі на порядку денному Perseverance – підйом до краю кратера Єзеро, під час якого йому доведеться долати круту місцевість. Тоді він нарешті покине кратер, який останні два роки був для нього домівкою.