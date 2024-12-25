На знімках, зроблених Mars Express у червні 2022 року та Mars Reconnaissance Orbiter у вересні 2022 року, зображено регіон Australe Scopuli під час марсіанського літнього сонцестояння, повідомляє 24 Канал з посиланням на Space.com.

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Попри засніжений вигляд, поверхня далека від того, що ми знаємо на Землі. Марсіанський "сніг" насправді є вуглекислим льодом, а температура влітку в цьому регіоні опускається до холодних -125°C.

Процес, що стоїть за цією мальовничою сценою, відбувається під впливом сонячного світла. Коли лід поглинає тепло, вуглекислий газ сублімується, переходячи безпосередньо з твердого в газоподібний стан. Ця трансформація створює кишені високого тиску під поверхнею льоду.



Вихори льоду з вуглекислого газу на південному полюсі Марса / Фото ESA

Зрештою, ці кишені лопаються, спричиняючи потужні виверження, які піднімають темний пил з-під льоду на десятки метрів у розріджену марсіанську атмосферу.

Вітер розсіює пил по поверхні, утворюючи складні павутиноподібні візерунки, видимі з космосу. Ці особливості, відомі як "аранеформи", є результатом сезонних змін температури та динамічної взаємодії сублімації льоду з підстилаючим марсіанським рельєфом.



Марсіанські дюни в північній півкулі Марса / Фото ESA

Хоча пил зароджується глибоко під льодом, сезонні зміни дозволяють деякій його частині виходити на поверхню і прикрашати марсіанський ландшафт. В результаті виходить потойбічна картина, яка продовжує зачаровувати науковців та любителів космосу.

А тим часом Сонячний зонд NASA наблизився до Сонця на рекордно малу відстань

Захоплюючі зображення демонструють унікальне середовище Марса і підкреслюють активні, динамічні процеси, що формують його поверхню. Ці проблиски "зимової казки" поглиблюють наше розуміння клімату та сезонної поведінки Червоної планети.