Следует заметить, что это уже третий контракт Firefly с NASA, который позиционирует компанию как ключевого игрока в американских исследованиях Луны сообщает 24 Канал со ссылкой на Space News.

Читайте на сайте NASA наконец знает, почему спутник Юпитера Ио такой вулканически активный

Детали миссии

В рамках новой миссии Firefly Aerospace построит лунный посадочный модуль Blue Ghost 3 для сбора изображений и доставки полезного груза на дальнюю сторону Луны. Запланированная на 2028 год, эта миссия сосредоточится на загадочных куполах Грюйтхайзен, уникальной геологической особенности Луны.

Она также будет включать развертывание частного лунохода, что станет первой такой доставкой частной компании.

Партнерство Firefly с NASA

Этот контракт стоимостью 179,6 миллиона долларов является вторым по величине сотрудничеством NASA с частной компанией в области исследования Луны. Единственный более крупный контракт был заключен с компанией Astrobotic на разработку посадочного модуля Griffin, предназначенного для доставки марсохода NASA VIPER.

Однако задержки и перерасходы, которые увеличили бюджет проекта с 199,5 миллиона долларов до более 300 миллионов долларов, привели к отмене развертывания VIPER.

Firefly теперь имеет возможность преуспеть там, где другие потерпели неудачу, благодаря своему опыту, подкрепленному будущими и прошлыми миссиями.

Как будет проходить миссия Blue Ghost

Первая лунная миссия Firefly, Blue Ghost 1, запланирована на конец февраля или начало марта 2025 года. Этот модуль совершит посадку вблизи Моря Кризисов на видимой стороне Луны.

Следующая миссия Blue Ghost 2, запланирована на 2026 год, сосредоточится на дальней стороне Луны.

Миссия Blue Ghost 3 продолжит исследование дальней стороны спутника в 2028 году, используя орбитальные модули Elytra Dark для обеспечения связи и навигации в роли ретрансляторов сигналов.

А тем временем Астронавты NASA застряли на космической станции: миссию по их возвращению снова отложили

Хотя производитель лунохода для миссии Blue Ghost 3 не разглашается, ожидается, что он будет разработан другой частной компанией. Успех этой миссии может создать прецедент участия частных компаний в исследовании Луны и укрепить позиции Firefly Aerospace как лидера отрасли.