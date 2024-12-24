Слід зауважити, що це вже третій контракт Firefly з NASA, який позиціонує компанію як ключового гравця в американських дослідженнях Місяця повідомляє 24 Канал з посиланням на Space News.

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Деталі місії

У рамках нової місії Firefly Aerospace побудує місячний посадковий модуль Blue Ghost 3 для збору зображень і доставки корисного вантажу на дальній бік Місяця. Запланована на 2028 рік, ця місія зосередиться на загадкових куполах Грюйтхайзен, унікальній геологічній особливості Місяця.

Вона також включатиме розгортання приватного місяцеходу, що стане першою такою доставкою приватної компанії.

Партнерство Firefly з NASA

Цей контракт вартістю 179,6 мільйона доларів є другим за величиною співробітництвом NASA з приватною компанією в галузі дослідження Місяця. Єдиний більший контракт був укладений з компанією Astrobotic на розробку посадкового модуля Griffin, призначеного для доставки марсохода NASA VIPER.

Однак затримки і перевитрати, які збільшили бюджет проєкту зі 199,5 мільйона доларів до понад 300 мільйонів доларів, призвели до скасування розгортання VIPER.

Firefly тепер має можливість досягти успіху там, де інші зазнали невдачі, завдяки своєму досвіду, підкріпленому майбутніми і минулими місіями.

Як проходитиме місія Blue Ghost

Перша місячна місія Firefly, Blue Ghost 1, запланована на кінець лютого або початок березня 2025 року. Цей модуль здійснить посадку поблизу Моря Криз на видимому боці Місяця.

Наступна місія Blue Ghost 2, запланована на 2026 рік, зосередиться на далекому боці Місяця.

Місія Blue Ghost 3 продовжить дослідження далекого боку супутника в 2028 році, використовуючи орбітальні модулі Elytra Dark для забезпечення зв'язку і навігації в ролі ретрансляторів сигналів.

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Хоча виробник місяцеходу для місії Blue Ghost 3 не розголошується, очікується, що він буде розроблений іншою приватною компанією. Успіх цієї місії може створити прецедент участі приватних компаній у дослідженні Місяця і зміцнити позиції Firefly Aerospace як лідера галузі.