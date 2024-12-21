Детали открытия

Ио лишь немного больше нашей Луны: его диаметр составляет 3600 километров. Но при этом он имеет около 400 вулканов на своей поверхности. Шлейфы от извержений этих вулканов могут тянуться на километры в космос, и их даже можно увидеть с Земли с помощью больших телескопов. Этот вулканизм был впервые обнаружен в 1979 году Линдой Морабито из Лаборатории реактивного движения NASA, когда ученая увидела характерные признаки на снимке, сделанном космическим аппаратом "Вояджер-1". Но что же вызывает такую высокую активность юпитерианского спутника? Новое заявление NASA отвечает на этот вопрос, пишет 24 Канал.

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Со времени открытия Морабито планетологов интересовало, как вулканы питались лавой под поверхностью. Существовал ли неглубокий океан раскаленной магмы, питавший вулканы, или их источник был более локализованным?

– говорит Скотт Болтон, главный исследователь космического аппарата "Юнона".

Космический аппарат "Юнона", который был запущен в 2011 году для изучения Юпитера и его спутников, вращающихся вокруг, совершил два очень близких пролета мимо Ио в 2023 и 2024 годах, приблизившись на расстояние 1500 километров к его кипящей поверхности. Собранные данные, в частности о гравитации, дали ученым новое представление о том, как на самом деле работает вулканизм на спутнике.

Ио вращается вокруг Юпитера на среднем расстоянии 422 000 километров, завершая свой эллиптический цикл каждые 42,5 часа. Из-за формы орбиты расстояние от материнской планеты постоянно меняется, так же как и гравитационное притяжение Юпитера. Это означает, что спутник непрерывно сжимается и растягивается в процессе, известном как приливно-отливная деформация.

Это постоянное изгибание создает огромную энергию [в виде тепла], которая буквально расплавляет части недр Ио,

– сказал Болтон.

В прошлом считалось, что из-за этого изгибания в недрах Ио может существовать большой магматический океан, который простирается под всей его поверхностью. Однако исследование свидетельствует, что это не так. Если бы Ио имел глобальный магматический океан, то сигнатура его приливных деформаций была бы гораздо большей, чем у более жестких, преимущественно твердых недр.

Вместо этого данные свидетельствуют о том, что вулканический спутник Юпитера имеет преимущественно твёрдые недра, а каждый из вулканов Ио имеет собственную подземную камеру с бурлящей магмой.

Открытие "Юноны", что приливные силы не всегда создают глобальные океаны магмы, не просто побуждает нас переосмыслить то, что мы знаем о недрах Ио. Результаты исследования имеют значение для спутника Юпитера Европы и спутника Сатурна Энцелада, а также для экзопланет за пределами нашей Солнечной системы, уверены ученые. Это дает возможность переосмыслить то, что мы знаем о формировании и эволюции планет.