30 декабря в южной части Кении с неба упало кольцо, диаметром около 2,5 метров и весом примерно 500 килограммов. Инцидент произошел около 15:00 по местному времени, сообщает 24 Канал.

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Расследование и первые версии

Кенийское космическое агентство (KSA) оперативно окружило место происшествия и изъяло объект для дальнейших исследований. По предварительным данным, это может быть остаток ракеты, однако версия до сих пор официально не подтверждена.

Эксперт по отслеживанию падения космических объектов Джонатан Макдавелл из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики выразил сомнение относительно космического происхождения обломка. По его словам, нет очевидных доказательств, что объект подвергся нагреву при повторном входе в атмосферу, и он может быть остатком самолета.

В то же время Даррен МакНайт, эксперт по космическому мусору компании LeoLabs, отметил, что некоторые остатки космических объектов могут хранить "жертвенную массу", которая выгорает при входе в атмосферу, оставляя основной элемент неповрежденным.

Возможная связь с ракетой Atlas Centaur

По предварительной информации из базы данных Aerospace Corporation, объект может быть связан с остатками ракеты Atlas Centaur, запущенной в 2004 году для вывода на орбиту спутника USA-179 Национального разведывательного управления США. По данным CORDS, остатки ракеты должны были войти в атмосферу 30 декабря и пролетать над Африкой.

Однако, по данным Военно-воздушных сил США, этот объект сгорел над озером Байкал в России. Это вызывает потребность в дальнейших исследованиях и подтверждении данных.

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Обозреватели Inside Outer Space также предполагают, что конструкция объекта может иметь общие черты с технологиями изготовления частей ракеты Angara-A5M, разработанной предприятием "Роскосмоса".

Кенийское космическое агентство призвало к дальнейшим исследованиям и поблагодарило местных жителей за оперативное сообщение об инциденте. Официальные результаты расследования ожидаются в ближайшее время.