Гигантский подземный океан

Пожалуй, самым значимым событием на Марсе в этом году стало открытие того, что под марсианской поверхностью скрывается массивный резервуар, который содержит достаточно воды, чтобы покрыть Красную планету океаном глубиной 1,6 километра. Аппарат NASA InSight обнаружил подземный резервуар в слое породы на глубине от 12 до 20 километров под поверхностью, проанализировав более чем четырехлетние данные марсианских землетрясений. Хотя ни один из существующих методов бурения не может достичь таких глубин на Земле, этот резервуар может быть чрезвычайно важным для будущих астронавтов, если мы найдем способ добраться до него. Исследователи также предположили, что этот океан может скрывать внеземную жизнь, пишет 24 Канал.

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Массивный вулкан "прячется у всех на виду"

До недавнего времени ученые считали, что мы уже открыли все крупнейшие структуры Марса. Но в марте ученые объявили о неожиданном открытии огромного и давно потухшего вулкана, простирающегося более чем на 450 километров в поперечнике.



Ранее неизвестный вулкан был замечен в одном из самых знаковых регионов Марса / Фото SETI Institute

Гигантский вулкан, который до сих пор не имеет названия, до сих пор оставался незамеченным, поскольку он подвергся значительной эрозии – мало что осталось от него над землей. Однако исследователи, изучающие этот регион, заметили, что он окружен остатками древних склонов, которые когда-то возвышались над окружающим ландшафтом.



Лабиринт Ноктис, восточный конец которого скрывает вулкан / Фото NASA

Исследователи также заметили то, что похоже на остатки погребенного ледникового льда у подножия, что может сделать вулкан "первоклассным местом" для будущих высадок и исследований.

Улыбка

В сентябре исследователи заметили "смайлик", просматривающийся на поверхности Марса, когда они исследовали инопланетный ландшафт.

Улыбающуюся фигуру, состоящую из кольца древних отложений хлоридной соли и пары глаз-кратеров, сфотографировал орбитальный аппарат ЕКА ExoMars Trace Gas Orbiter. Хлоридная соль выглядит розовой на изображении, потому что снимок был сделан в инфракрасном диапазоне. Обычно улыбка была бы невидимой для невооруженного глаза.



Эта фигура обычно незаметна для спутников / Фото ESA/TGO/CaSSIS

Фотография была сделана в рамках исследования, во время которого было обследовано почти 1 000 подобных отложений.

Морозные вершины, полны воды

Невооруженным глазом марсианские вулканы выглядят такими же сухими и бесплодными, как и остальная часть планеты. Однако в июне исследователи обнаружили, что высокие вершины этих спящих гор покрыты водой в виде инея. Исследователи считают, что в целом на четырех крупнейших марсианских вершинах может быть по меньшей мере 150 000 тонн водяной изморози — эквивалент 60 олимпийских бассейнов.

Ранее исследователи предполагали, что это невозможно, поскольку солнечный свет на экваторе, где расположены все вулканы, достаточно сильный, чтобы превратить любой лед в газ. Однако новое исследование показывает, что, хотя мороз постоянно "растворяется", он восстанавливается за одну ночь.

Это открытие может иметь решающее значение для моделирования существования воды на Марсе, что может помочь в будущих исследовательских миссиях человека.

Curiosity нашел серу

Марсоход Curiosity случайно раздавил камень своим колесом, а внутри обнаружил кристаллы элементарной серы. Ученые говорят, что это первый случай обнаружения серы в чистом элементарном виде на Марсе, хотя нам уже давно известно, что на планете есть сульфаты, то есть смеси химических элементов с серой в составе.



Curiosity нашел на Марсе серу / Фото NASA/JPL-Caltech/MSSS

Сульфаты — это соли, которые образуются, когда сера, обычно в соединенной форме, смешивается с другими минералами в воде. Когда вода испаряется, минералы смешиваются и высыхают, оставляя сульфаты. Эти минералы могут многое рассказать нам о Марсе, например, об истории его воды и о том, как она выветривалась со временем.

Чистая сера образуется только при очень узком наборе условий, которые, насколько известно человечеству, не были характерными для этого места. Поэтому это открытие является особенным, ведь свидетельствует, что мы многого не знаем о геологической истории Марса.

Сера является важным элементом для всего живого. Обычно она поглощается в форме сульфатов и используется для создания двух незаменимых аминокислот, необходимых живым организмам для образования белков.