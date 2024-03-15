Об открытии вулкана было объявлено на этой неделе на 55-й Конференции по лунной и планетарной науке в Техасе. Гигантский вулкан, примыкающий к Лабиринту Ноктис, получил предварительное название Ноктис Монс.

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Детали

Вулкан был найден благодаря данным, полученным из нескольких орбитальных аппаратов, в частности Viking, Mars Reconnaissance Orbiter, а также Mars Express orbiter. Первые два принадлежат NASA, последний запущен ЕКА.

Это древний и долгоживущий вулкан, разрушенный эрозией настолько глубоко, что через него можно пройти пешком, проехать или пролететь, чтобы исследовать, взять образцы и датировать различные части его недр для изучения эволюции Марса во времени. Он также имеет долгую историю взаимодействия тепла с водой и льдом, что делает его идеальным местом для астробиологии и поиска признаков жизни,

– говорит Паскаль Ли, планетолог из Института SETI и ведущий автор нового исследования.

Вулкан находится на западном краю Долин Маринера, огромной системы каньонов на Марсе, которая в 10 раз длиннее, в 20 раз шире и в пять раз глубже, чем Большой каньон на Земле. Согласно пресс-релизу, он "прячется возле экватора Марса у всех на виду". Команда считает, что вулкан представляет собой щит, состоящий из слоистой лавы, льда и пирокластического материала. Когда в вулкане образовывались разломы и трещины, лава поднималась, вызывая термическую эрозию и, в конечном итоге, обрушение участков вулкана.



Лабиринт Ноктис, восточный конец которого скрывает гигантский вулкан / Фото NASA

Новооткрытый вулкан по высоте лишь немного уступает Эвересту. Его затмевает самый большой вулкан Марса, Олимп, который имеет впечатляющую высоту в 25,75 километра.

В прошлом году команда нашла реликтовый ледник в этом геологически молодом регионе — обнадеживающий знак для будущего проживания людей в холодном, засушливом и в целом негостеприимном мире. Об этой находке было объявлено на прошлогодней конференции лунной и планетарной науки. А впоследствии, исследуя это место, ученые распознали и вулкан.

Наконец, с ледниковым льдом, который, вероятно, все еще сохраняется у поверхности в относительно теплом экваториальном регионе Марса, это место выглядит очень привлекательным для роботизированных и человеческих исследований,

– говорят ученые.



Ранее неизвестный вулкан был замечен в одном из самых знаковых регионов Марса / Фото SETI Institute



Изображение, показывающее расположение вулкана, реликтового ледника и других гигантских вулканов Марса / Фото NASA

Если бы лед сохранился вблизи марсианской поверхности, это было бы прекрасное место для человеческого проживания. Колонисты могли бы добывать лед и использовать его для своих нужд – выращивания пищи, питья и даже выработки кислорода.