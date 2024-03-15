Про відкриття вулкана було оголошено цього тижня на 55-й Конференції з місячної та планетарної науки в Техасі. Гігантський вулкан, що примикає до Лабіринту Ноктіс, отримав попередню назву Ноктіс Монс.

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Деталі

Вулкан був знайдений завдяки даним, отриманим з декількох орбітальних апаратів, зокрема Viking, Mars Reconnaissance Orbiter, а також Mars Express orbiter. Перші два належать NASA, останній запущений ЄКА.

Це древній і довгоживучий вулкан, зруйнований ерозією настільки глибоко, що через нього можна пройти пішки, проїхати або пролетіти, щоб дослідити, взяти зразки і датувати різні частини його надр для вивчення еволюції Марса в часі. Він також має довгу історію взаємодії тепла з водою і льодом, що робить його ідеальним місцем для астробіології та пошуку ознак життя,

– каже Паскаль Лі, планетолог з Інституту SETI і провідний автор нового дослідження.

Вулкан знаходиться на західному краю Долин Марінера, величезної системи каньйонів на Марсі, яка в 10 разів довша, в 20 разів ширша і в п'ять разів глибша, ніж Великий каньйон на Землі. Згідно з пресрелізом, він "ховається біля екватора Марса у всіх на виду". Команда вважає, що вулкан являє собою щит, що складається з шаруватої лави, льоду і пірокластичного матеріалу. Коли у вулкані утворювалися розломи і тріщини, лава піднімалася, викликаючи термічну ерозію і, в кінцевому підсумку, обвалення ділянок вулкана.



Лабіринт Ноктіс, східний кінець якого приховує гігантський вулкан / Фото NASA

Нововідкритий вулкан за висотою лише трохи поступається Евересту. Його затьмарює найбільший вулкан Марса, Олімп, який має вражаючу висоту в 25,75 кілометра.

Минулого року команда знайшла реліктовий льодовик у цьому геологічно молодому регіоні — обнадійливий знак для майбутнього проживання людей у холодному, посушливому й загалом негостинному світі. Про цю знахідку було оголошено на минулорічній конференції місячної та планетарної науки. А згодом, досліджуючи це місце, вчені розпізнали й вулкан.

Нарешті, з льодовиковим льодом, який, ймовірно, все ще зберігається біля поверхні у відносно теплому екваторіальному регіоні Марса, це місце виглядає дуже привабливим для роботизованих і людських досліджень,

– кажуть учені.



Раніше невідомий вулкан був помічений в одному з найбільш знакових регіонів Марса / Фото SETI Institute



Зображення, що показує розташування вулкана, реліктового льодовика та інших гігантських вулканів Марса / Фото NASA

Якби лід зберігся поблизу марсіанської поверхні, це було б чудове місце для людського проживання. Колоністи могли б добувати лід і використовувати його для своїх потреб – вирощування їжі, пиття та навіть вироблення кисню.