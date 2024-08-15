Детали открытия

Спускаемый аппарат NASA InSight не работает уже более года, но данные, которые он прислал на Землю до этого, в частности, сейсмические скорости марсианских землетрясений, могут содержать убедительные доказательства существования жидкой воды глубоко под поверхностью.

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В 2018 году NASA запустило проект, известный как "Изучение внутренних недр с помощью сейсмических исследований, геодезии и теплопередачи", чтобы лучше понимать глубокие недра Марса. Четырехлетняя миссия завершилась в декабре 2022 года, но анализ собранных данных до сих пор продолжается. В исследовании, опубликованном 12 августа, команда исследователей из Института океанографии Скриппса в Сан-Диего под руководством геофизика Вашана Райта пришла к выводу, что данные InSight указывают на наличие жидкой воды в марсианской коре.

Райт и его команда не просто изучали химический состав грунта непосредственно под InSight. Желая заглянуть глубже в недра Марса, они проанализировали данные о так называемых маркшейдерах — сейсмической активности, которая регулярно сотрясает Красную планету. Скорость, с которой эти землетрясения распространялись через подземные породы, позволила команде сделать вывод о том, какие вещества присутствуют под поверхностью. Лучшим объяснением полученных данных было то, что в земной коре есть жидкая вода. Ученые отмечают, что полученные данные не являются окончательными.



Схема, иллюстрирующая наполненный водой слой, обнаруженный посадочным аппаратом InSight / Фото James Tuttle Keane/Aaron Rodriquez

Десятилетиями данные свидетельствовали, что как северный, так и южный полюса Марса покрыты замерзшей водой, включая массивный резервуар на севере, который лежит на глубине 2 километра под поверхностью. Поскольку атмосфера Марса намного тоньше земной, пресная жидкая вода легче превращается в газ, а потому не задерживается в жидком виде на поверхности. Однако, если вода очень соленая, уровень кипения снижается, что позволяет ей дольше оставаться жидкой. В статье 2016 года был сделан вывод, что темные полосы на марсианской поверхности могут быть образованы водой, стекающей с горы.

Как бы там ни было, но вся имеющаяся сегодня вода не может объяснить марсианскую влажность прошлых эонов – мы видим следы бурных полноводных рек повсюду. Чтобы лучше понять историю воды на Марсе, необходимо знать, куда она пошла, чтобы понять, сколько ее могло быть миллиарды лет назад.

Так сколько же воды на Марсе

Есть два места, куда вода могла уйти: вверх в космос, когда она испарилась в газ, или вниз, к внутренним частям Марса. У нас нет способа измерить, сколько воды утекло в черную пустоту Солнечной системы, но теперь мы имеем данные, необходимые для исследования "внутренностей" планеты.

Марсианский слой воды находится на глубине от 11,5 до 20 километров, поэтому он, вероятно, не будет доступным для людей, когда мы в конце концов прилетим. Но есть шанс, что там могла сохраниться простая жизнь, если она вообще когда-то на Марсе существовала.

В целом ученые говорят, что если бы все это количество воды было равномерно распределено по всему шару Марса, ее было бы достаточно, чтобы заполнить древние океаны, и даже более – подняться над их берегами.