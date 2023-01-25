Danuri, также известный как Korean Pathfinder Lunar Orbiter (KPLO), первая исследовательская космическая миссия Южной Кореи, покинувшая околоземную орбиту. Проект реализуется совместно с NASA и стартовал с мыса Канаверал, штат Флорида, на борту ракеты SpaceX Falcon 9 4 августа 2022 года.

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Новые фото Луны и Земли

Снимки, размещены на сайте Корейского института аэрокосмических исследований (KARI), демонстрируют разнообразные ландшафты Луны и два черно-белых изображения огромной Земли, поднимающейся над испещренным кратерами лунным горизонтом, а также изображение орбиты Луны вокруг Земли, снятое в течение нескольких часов.



Фотография Земли, которая прячется за Луной / Фото KPLO

В средине декабря космический аппарат прибыл на лунную орбиту и начал сканировать поверхность, чтобы определить потенциальные места посадки для будущих миссий. Выводы могут помочь NASA спланировать следующие этапы программы "Артемида", цель которой – вернуть людей на поверхность Луны и создать там постоянную базу к 2025 году.

Danuri будет находиться у спутника в течение 11 месяцев, так что в этом году мы можем ожидать еще много увлекательных изображений с орбитального аппарата.



Danuri по пути к Луне сфотографировал спутник и Землю / Фото KPLO

На пути к Луне "Данури" фотографировал ход Луны вокруг Земли. 25 сентября орбитальный аппарат сделал 15 снимков в течение 3 часов, в результате чего было получено комбинированное изображение нижне.



Орбита Луны в течение нескольких часов / Фото KPLO

Позже KPLO будет изучать кратеры Луны, чтобы увидеть, есть ли там какие-нибудь признаки водяного льда.



Земля в объективе KPLO / Фото KPLO