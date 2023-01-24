В отчете MIT Technology Review астрономы говорят, что, хотя они невероятно вдохновлены достижениями мощного телескопа, с ним все же очень трудно работать из-за огромных масштабов и объемов данных, которые он собирает.

Интересно Космический аппарат Orion навредил телескопу Джеймса Уэбба

Слишком много данных

Это было больше, чем мы ожидали. Как только мы перешли в оперативный режим, это был просто нон-стоп. Каждый час мы наблюдали за галактикой, экзопланетой или звездообразованием. Похоже на пожарный шланг,

– говорит ученая Хейди Хаммель, которая, помимо своей работы с Уэббом, является вице-президентом по вопросам науки в Ассоциации университетов по исследованиям в области астрономии.

Некоторые ученые озабочены тем, что JWST посылает так много данных так быстро. Речь идет о 50 гигабайтов в день, в то время как его предшественник, Hubble, генерирует один-два гигабайта. Это привело к тому, что количество анализов начало преобладать над качеством. Астроном Эмилиано Мерлин из Римского университета рассказал MIT Tech, что сложнее всего было в первые месяцы. Астрономы спешили "опубликовать что-нибудь поскорее", на скорую руку анализируя открытия, сделанные Уэббом. Это привело к тому, что учёные публиковали "тонны" нерецензированных статей на сервере открытого доступа arXiv. Критики опасаются, что заголовки могут опережать научный процесс.

Когда вы имеете дело с чем-то столь новым и неизвестным, все должно быть проверено 10 или 100 раз. У нас все пошло не так. Лично мне это не очень нравится,

– говорит Мерлин.

Джеймс Уэбб за относительно непродолжительное время своей работы совершил огромное количество открытий. К примеру, обнаружил самую древнюю и самую отдаленную от нас галактику, сделал фото самой отдаленной планеты Солнечной системы, Нептуна, нашел органические молекулы в далеких галактиках и многое другое. Однако учёные на этом не останавливаются. Они уже работают над преемником Уэбба. Задачей этого проекта станет поиск жизни на планетах, похожих на Землю. Запуск телескопа планируется на 2040-е годы.