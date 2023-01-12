Во время встречи Американского астрономического сообщества на этой неделе директор отдела астрофизики NASA Марк Клемпин сообщил, что кроме рабочего названия – космический аппарат будет называться Habitable World Observatory (HWO) – еще почти ничего не готово. Запуск телескопа планируется на 2040-е годы.

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Что известно о проекте

Обсерватория будет спроектирована с нуля, чтобы ее можно модернизировать с помощью роботов. Будущие космические корабли смогут посетить его, чтобы обновить или отремонтировать ключевые компоненты. Однако если они это сделают, это будет очень долгое путешествие, ведь, как и Джеймс Уэбб, HWO будет вращаться в точке Лагранжа вокруг Солнца, держась на расстоянии примерно миллиона миль от Земли.

Есть несколько предложений по HWO, включая односегментную 4-метровую зеркальную обсерваторию под названием HabEx и многосегментную 15-метровую обсерваторию под названием LUVOIR. Согласно докладу, HWO, скорее всего, будет чем-то средним между этими предложениями, и будет иметь сочетание технологий, вдохновленных обоими проектами. К счастью, если аппарат будет пригодным к ремонту и модернизациям, это даст ученым определенное пространство для маневра и гибкости в его разработке и дальнейшем улучшении.

Новый космический аппарат станет долговременным проектом, который не будет запущен в ближайшие годы. Если все пойдет по плану, то сначала мы увидим старт обсерватории Нэнси Грейс, которая будет заниматься темной энергией и поиском экзопланет, примерно в 2027 году.