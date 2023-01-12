Під час зустрічі Американського астрономічного товариства цього тижня директор відділу астрофізики NASA Марк Клемпін повідомив, що крім робочої назви — космічний апарат називатиметься Habitable World Observatory (HWO) — ще майже нічого не готово. Запуск телескопа планують на 2040-ві роки.

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Що відомо про проєкт

Обсерваторія буде спроєктована з нуля, щоб її можна було модернізувати за допомогою роботів. Майбутні космічні кораблі зможуть відвідати її, щоб оновити або відремонтувати ключові компоненти. Однак якщо вони це зроблять, це буде дуже довга подорож, адже, як і Джеймс Вебб, HWO обертатиметься в точці Лагранжа навколо Сонця, тримаючись на відстані приблизно мільйона миль від Землі.

Наразі існує декілька пропозицій щодо HWO, включаючи односегментну 4-метрову дзеркальну обсерваторію під назвою HabEx та багатосегментну 15-метрову обсерваторію під назвою LUVOIR. Згідно з доповіддю, HWO, швидше за все, буде чимось середнім між цими пропозиціями, і матиме поєднання технологій, натхненних обома проєктами. На щастя, якщо вона буде придатною до ремонту й модернізацій, це дасть вченим певний простір для маневру і гнучкості в її розробці та подальшому покращенні.

Новий космічний апарат стане довготривалим проєктом, який не запустять у найближчі роки. Якщо все піде за планом, то спочатку ми побачимо старт обсерваторії Ненсі Грейс, яка займатиметься темною енергією та пошуком екзопланет, приблизно у 2027 році.