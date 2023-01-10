NASA оцінювало шанси заподіяння шкоди кому-небудь, як 1 до 9400. Проте влада визнавала, що можливість того, що деякі частини супутника не згорять в атмосфері і завдадуть комусь шкоди, все ж таки була.

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Відомо, що південнокорейська влада випустила спеціальне сповіщення для громадян, яке пропонує дотримуватися обережності під час виходу з будинків – якраз на випадок падіння ERBS на Корею. У підсумку супутник увійшов в атмосферу в безпечній зоні над акваторією Берингового моря

Що за супутник такий?

ERBS був історичним об'єктом – на орбіту він подорожував на борту шаттла "Челленджер" 1984 року, а перша американська жінка-астронавт Саллі Райд розмістила його на орбіті за допомогою роботизованої руки Canadarm. Очікувалося, що супутник виконуватиме свої завдання на орбіті лише два роки, але той перестав функціонувати тільки 2005 року – понад 20 років потому.

Зокрема, він допоміг ученим встановити, як Земля поглинає і відбиває сонячну енергію, скласти так званий радіаційний бюджет.

Зауважимо, що не так давно Федеральна комісія зв'язку (FCC) США зобов'язала операторів супутників, які перебувають у її юрисдикції, видаляти їх з орбіти протягом 5 років після завершення місії – мовиться про супутники, які перебувають не на геостаціонарній орбіті. Згідно з колишніми правилами, забрати супутник з орбіти потрібно було протягом 25 років. Тепер їх необхідно буде "опускати" на Землю задовго до того, як вони перетворяться на космічне сміття, що створює загрозу об'єктам на орбіті.