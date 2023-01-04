Що за демонстратор такий?

Пристрій призначений для перевірки роботи низки ключових елементів майбутніх орбітальних сонячних електростанцій. Проєкт народився з ініціативи філантропа Дональда Брена, голови компанії Irvine Company.

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Демонстратор Space Solar Power Demonstrator (SSPD) – це апарат вагою 50 кілограмів. Демонстратор містить три ключові елементи для випробування технологій:

блок розгортання масиву панелей на орбіті (DOLCE),

набір із 22 різних типів фотоелементів для оцінювання ефективності кожного (ALBA),

модуль для передачі мікрохвильової енергії на Землю (MAPLE).

Перші експерименти з демонстратором почнуться через кілька тижнів після запуску. Одні будуть проведені швидко – буквально за лічені дні, інші потребуватимуть тижнів і місяців збору даних.

Як влаштовано Solar Power Demonstrator: дивіться відео

Найшвидшим стане досвід із розгортанням демонстратора масиву батарей DOLCE. На демонстраторі буде тільки каркас прототипу сонячного масиву. За цим процесом спостерігатимуть камери і команда на Землі. У перспективі проєкт SSPD передбачає, що в космосі з квадратних рам збиратимуться кілометрові масиви, а поки все буде випробувано на рамі зі сторонами 1,8 метра.

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Для чого це потрібно

Коли-небудь із демонстратора, що запускається сьогодні, може розвинутися технологія промислового виробництва масивів сонячних панелей, що розгортаються у космосі, де немає перешкод сонячним променям у вигляді атмосфери і хмар, а також відсутнє поняття ночі. Сонячну енергію на орбіті можна виробляти безперервно, передаючи на Землю чисту енергію, що особливо стане в пригоді для тих куточків Землі, де чисту енергетику розвинути не можна через природні або економічні причини.