Что это за демонстратор такой?

Устройство предназначено для проверки работы ряда ключевых элементов будущих солнечных орбитальных электростанций. Проект родился по инициативе филантропа Дональда Брена, главы компании Irvine Company.

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Демонстратор Space Solar Power Demonstrator – это аппарат весом 50 килограммов. Демонстратор содержит три ключевых элемента для испытания технологий:

блок развертывания массива панелей на орбите (DOLCE),

набор из 22 различных типов фотоэлементов для оценки эффективности каждого (ALBA),

модуль для передачи микроволновой энергии на Землю (MAPLE)

Первые эксперименты с демонстратором начнутся спустя несколько недель после запуска. Одни будут проведены быстро – буквально за считанные дни, другие потребуют недели и месяцы сбора данных.

Как устроено Solar Power Demonstrator: смотрите видео

Самым быстрым станет опыт развертывания демонстратора массива батарей DOLCE. На демонстраторе будет только каркас прототипа солнечного массива. За этим процессом будут наблюдать камеры и команда на Земле. В перспективе проект SSPD предполагает, что в космосе из квадратных рам будут собираться километровые массивы, а пока все будет опробовано на раме со сторонами 1,8 метра.

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Для чего это нужно

Когда-нибудь из запускающегося сегодня демонстратора может развиться технология промышленного производства массивов солнечных панелей, разворачивающихся в космосе, где нет помех солнечным лучам в виде атмосферы и облаков, а также отсутствует понятие ночи. Солнечную энергию на орбите можно производить непрерывно, передавая на Землю чистую энергию, что особенно пригодится для тех уголков Земли, где чистую энергетику развить нельзя по естественным или экономическим причинам.