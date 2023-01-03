Как сообщает 24 Канал, запуск прошел по плану. В рамках миссии Transporter-6 на орбиту Земли было выведено 114 спутников, среди которых и два украинских сателлита.

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Какие украинские спутники отправили в космос

Первый аппарат – кубсат PolyITAN-HP-30 , предназначенный для тестирования работы теплообменных трубок. Его создали в честь 30-летия Независимости Украины.

, предназначенный для тестирования работы теплообменных трубок. Его создали в честь 30-летия Независимости Украины. Второй аппарат – EOS SAT-1. Это сателлит украинской компании EOS DA, он стал первым спутником созвездия EOS SAT. Это первая в мире группировка спутников для наблюдения за сельскохозяйственными угодьями.

О втором мы писали раньше. Этот спутник интересен тем, что он первый спутник первой в мире группировки аппаратов EOS SAT для зондирования исключительно сельскохозяйственных угодий.

Что известно о спутнике PolyITAN-HP-30

Спутник PolyITAN-HP-30 разработала группа ученых и студентов нескольких факультетов КПИ под руководством Бориса Рассамакина. Это уже третий спутник команды, вышедший на низкую околоземную орбиту. PolyITAN-2-SAU уже выполнил свою задачу и сгорел в атмосфере, а PolyITAN-1 до сих пор находится в космическом пространстве.

PolyITAN-HP-30 – это спутник формата 2U CubeSat. Это довольно небольшой космический аппарат размером 20х10х10 см, но при этом он оборудован всем необходимым для получения электроэнергии, поддержания связи с КПИ, управления ориентацией и выполнения своего научного эксперимента. Основной целью спутника является исследование характеристик тепловой трубы в невесомости.

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Тепловая труба – это часть системы регуляции температуры, которая необходима космическим аппаратам в вакууме для отвода остаточного тепла в космос. Поскольку внутри нее движется жидкий и газообразный теплоноситель, на спутниках в условиях микрогравитации система будет работать не так, как в лабораториях на Земле.

PolyITAN-HP-30 выступит небольшой лабораторией на орбите, где можно будет исследовать работу тепловой трубы в условиях, для которых она предназначена. Это поможет в будущем лучше и эффективнее производить тепловые трубы для новых космических аппаратов.