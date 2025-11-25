Чому NASA міняє плани?

Аерокосмічний гігант Boeing зазнав чергового репутаційного та фінансового удару у своїй космічній програмі. NASA та Boeing переглянули умови контракту Commercial Crew, внаслідок чого наступний політ корабля Starliner, відомий як місія Starliner-1, відбудеться без людей на борту. Запуск цього вантажного рейсу заплановано не раніше квітня 2026 року, пише 24 Канал з посиланням на Ars Technica.

Ключовою причиною такого рішення стали серйозні технічні несправності, виявлені під час пілотованого випробувального польоту у 2024 році. Тоді астронавти Бутч Вілмор та Суні Вільямс, які прибули на МКС у червні, змушені були залишитися на станції понад вісім місяців замість запланованого тижня. Численні відмови маневрових двигунів та витоки гелію змусили NASA визнати корабель небезпечним для повернення екіпажу. В результаті капсула Starliner повернулася на Землю в автоматичному режимі у вересні 2024 року, а астронавти чекали на рятувальну місію від конкурентів зі SpaceX до березня 2025 року.

Наслідки для Boeing

Згідно з оновленими домовленостями, NASA скоротило кількість гарантованих місій Boeing до МКС із шести до чотирьох. Дві скасовані місії переведені в статус опціональних, які агентство може замовити пізніше, якщо система доведе свою надійність. Стів Стіч, керівник програми комерційних екіпажів NASA, зазначив, що це дозволить зосередитися на безпечній сертифікації системи у 2026 році й узгодити графік польотів із потребами станції до 2030 року.

Для Boeing це означає продовження смуги невдач, яка тягнеться ще з 2017 року, коли перший безпілотний політ не зміг досягти МКС через програмні помилки, зазначає New Atlas.

Компанія вже зафіксувала збитки за цією програмою, що перевищують 2 мільярди доларів США. Попри це, NASA продовжує підтримувати проєкт, оскільки стратегічною метою агентства залишається наявність двох незалежних американських систем для доступу до орбіти.​

Якщо вантажна місія у 2026 році пройде бездоганно, це відкриє шлях для місії Starliner-2, яка може стати першим повноцінним операційним польотом корабля з екіпажем, пише NASA. Однак до того часу монополію на пілотовані запуски астронавтів NASA фактично утримуватиме SpaceX зі своїм кораблем Crew Dragon, який успішно виконує регулярні ротації екіпажів.