Ще один політ

Під час брифінгу в середу представники NASA повідомили, що вони розглядають можливість запуску ще одного тестового польоту космічного корабля Starliner компанії Boeing перед тим, як сертифікувати його для регулярних польотів з метою ротації екіпажу, повідомляє 24 Канал з посиланням на SpaceNews.

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Ми хотіли б здійснити цей політ, а потім перейти до ротації екіпажу. Наступний політ перевірить усі зміни, які ми вносимо в апарат,

– сказав Стів Стіч, керівник програми комерційних польотів NASA.

Корабель Boeing Starliner стартував до МКС 5 червня з астронавтами Бутчем Вілмором і Суні Вільямс для першого випробувального польоту з екіпажем. Однак усе пішло не так гладко, як хотілося б: було виявлено витік гелію та проблеми з двигунами. Капсула повернулася на Землю порожньою, а її екіпаж був змушений лишитися на станції, де пробув довгі 9 місяців. На щастя, обоє вже вдома, оскільки корабель Crew Dragon від SpaceX успішно повернув їх 19 березня.

Майбутній випробувальний політ Starliner перевірить, що двигуни космічного корабля функціонують належним чином у космосі після модифікації його несправної силової установки.

Цього літа Boeing планує провести наземні випробування рухової установки, щоб перевірити виправлення, внесені інженерами.

Наступний політ на МКС продемонструє здатність космічного корабля працювати в космічному середовищі, яке важко відтворити на Землі, сказав Стіч під час брифінгу.

Після того, як зміни будуть затверджені, NASA сподівається додати космічний корабель Starliner до розкладу польотів своїх екіпажів, у якому SpaceX та її космічні кораблі Crew Dragon зараз є монополістами. Це дозволить здійснювати ротації частіше й усунути повну залежність від космічної компанії Ілона Маска як перевізника.

Контракт Boeing і SpaceX у рамках Програми комерційних польотів космічного агентства уклали ще в 2014 році. Весь цей час Boeing створював свою капсулу, але вона стикалася з постійними проблемами, через що її старт неодноразово переносився. Поки що компанія не виконала свої зобов'язання, тоді як SpaceX уже має на своєму рахунку 10 польотів на МКС і назад.

Випробувальний політ Starliner з екіпажем мав стати останнім перед тим, як компанія отримає сертифікат на регулярні перевезення екіпажу на МКС разом зі SpaceX. Але невдалий політ змусив NASA відкласти ці плани.