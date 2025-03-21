Еще один полет

Во время брифинга в среду представители NASA сообщили, что они рассматривают возможность запуска еще одного тестового полета космического корабля Starliner компании Boeing перед тем, как сертифицировать его для регулярных полетов с целью ротации экипажа, сообщает 24 Канал со ссылкой на SpaceNews.

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Мы хотели бы осуществить этот полет, а затем перейти к ротации экипажа. Следующий полет проверит все изменения, которые мы вносим в аппарат,

– сказал Стив Стич, руководитель программы коммерческих полетов NASA.

Корабль Boeing Starliner стартовал к МКС 5 июня с астронавтами Бутчем Уилмором и Суни Уильямс для первого испытательного полета с экипажем. Однако все пошло не так гладко, как хотелось бы: была обнаружена утечка гелия и проблемы с двигателями. Капсула вернулась на Землю пустой, а ее экипаж был вынужден остаться на станции, где пробыл долгие 9 месяцев. К счастью, оба уже дома, поскольку корабль Crew Dragon от SpaceX успешно вернул их 19 марта.

Будущий испытательный полет Starliner проверит, что двигатели космического корабля функционируют должным образом в космосе после модификации его неисправной силовой установки.

Этим летом Boeing планирует провести наземные испытания двигательной установки, чтобы проверить исправления, внесенные инженерами.

Следующий полет на МКС продемонстрирует способность космического корабля работать в космической среде, которую трудно воспроизвести на Земле, сказал Стич во время брифинга.

После того как изменения будут утверждены, NASA надеется добавить космический корабль Starliner в расписание полетов своих экипажей, в котором SpaceX и ее космические корабли Crew Dragon сейчас являются монополистами. Это позволит осуществлять ротации чаще и устранить полную зависимость от космической компании Илона Маска как перевозчика.

Контракт Boeing и SpaceX в рамках Программы коммерческих полетов космического агентства заключили еще в 2014 году. Все это время Boeing создавал свою капсулу, но она сталкивалась с постоянными проблемами, из-за чего ее старт неоднократно переносился. Пока что компания не выполнила свои обязательства, тогда как SpaceX уже имеет на своем счету 10 полетов на МКС и обратно.

Испытательный полет Starliner с экипажем должен был стать последним перед тем, как компания получит сертификат на регулярные перевозки экипажа на МКС вместе со SpaceX. Но неудачный полет заставил NASA отложить эти планы.