Вас приветствует Земля

На кадрах, снятых дроном, видно, как возле обгоревшего космического корабля появляются силуэты по меньшей мере четырех дельфинов, когда Crew Dragon качается на воде в ожидании спасения, сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение NASA.

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Как рассказали очевидцы во время дальнейшей пресс-конференции, дельфины плавали вокруг корабля, пока инженеры готовились поднять его на борт баржи, что ждала рядом.

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Однако продолжалось это недолго, всего несколько минут. Впоследствии к капсуле Dragon приблизилась большая баржа, что, вероятно, отпугнуло животных. После этого астронавтов по одному доставали из космического корабля.

В NASA отметили, что дельфинам не угрожала никакая опасность от капсулы Crew Dragon. Предположительно, это уточнение сделали из-за некоторых предыдущих инцидентов. Например, в 2020 году аварийная посадка экипажа Dragon спровоцировала ядовитые испарения, что какое-то время висели в воздухе.

Момент прибытия Dragon на землю: видео

Напомним: