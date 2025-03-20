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На кадрах, знятих дроном, видно, як біля обгорілого космічного корабля з'являються силуети щонайменше чотирьох дельфінів, коли Crew Dragon гойдається на воді в очікуванні порятунку, повідомляє 24 Канал з посиланням на допис NASA.

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Як розповіли очевидці під час подальшої прес-конференції, дельфіни плавали навколо корабля, поки інженери готувалися підняти його на борт баржі, що чекала поруч.

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Однак тривало це недовго, лише кілька хвилин. Згодом до капсули Dragon наблизилась велика баржа, що, ймовірно, відлякало тварин. Після цього астронавтів по одному діставали з космічного корабля.

У NASA зазначили, що дельфінам не загрожувала жодна небезпека від капсули Crew Dragon. Імовірно, це уточнення зробили через деякі попередні інциденти. Наприклад, у 2020 році аварійна посадка екіпажу Dragon спровокувала отруйні випаровування, що якийсь час висіли в повітрі.

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