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На кадрах, знятих дроном, видно, як біля обгорілого космічного корабля з'являються силуети щонайменше чотирьох дельфінів, коли Crew Dragon гойдається на воді в очікуванні порятунку, повідомляє 24 Канал з посиланням на допис NASA.
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Як розповіли очевидці під час подальшої прес-конференції, дельфіни плавали навколо корабля, поки інженери готувалися підняти його на борт баржі, що чекала поруч.
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Однак тривало це недовго, лише кілька хвилин. Згодом до капсули Dragon наблизилась велика баржа, що, ймовірно, відлякало тварин. Після цього астронавтів по одному діставали з космічного корабля.
У NASA зазначили, що дельфінам не загрожувала жодна небезпека від капсули Crew Dragon. Імовірно, це уточнення зробили через деякі попередні інциденти. Наприклад, у 2020 році аварійна посадка екіпажу Dragon спровокувала отруйні випаровування, що якийсь час висіли в повітрі.
Момент прибуття Dragon на землю: відео
Нагадаємо:
- Crew Dragon успішно приводнився у Мексиканській затоці неподалік узбережжя Флориди 19 березня, о 01:57 за київським часом.
- На його борту перебували зокрема двоє американських астронавтів – Бутч Вілмор і Суні Вільямс – з екіпажу Boeing Starliner.
- Ця космічна капсула, яка повинна була стати альтернативою SpaceX Crew Dragon для пілотованих місій NASA, але зазнала невдачі. Численні поломки, в тому числі витік гелію та негаразди з двигуном, змусили повернути Starliner на Землю без екіпажу.
- Астронавти ж лишилися на МКС на 9 місяців замість 8 днів.
- Маск і Трамп влаштували з цього цілу політичну драму, звинувативши Байдена в тому, що він навмисно затримав астронавтів Starliner на МКС.