Корабель Crew Dragon з екіпажем покинув МКС у вівторок. Також в капсулі на Землю повернулися ще один американський астронавт та російський космонавт, розповідає 24 Канал.

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Як астронавти опинилися "у пастці" на МКС

Баррі Вілмор і Суніта Вільямс вирушили до МКС ще в червні 2024 року на борту корабля Boeing Starliner, який мав стати альтернативою SpaceX Crew Dragon для пілотованих місій NASA. Однак цей політ виявився проблемним: Starliner зіткнувся з низкою технічних несправностей, серед яких виявилися витік гелію в системі руху та некоректна робота двигунів орієнтації.

Попри складнощі, кораблю вдалося приєднатися до МКС, а Вілмор і Вільямс приєдналися до екіпажу станції. Проте через технічні проблеми Starliner не зміг повернути астронавтів на Землю.

NASA ухвалило рішення залишити екіпаж на МКС на невизначений термін, поки не буде знайдено безпечний спосіб їхнього повернення. У результаті, замість запланованої короткої місії, їхнє перебування в космосі затягнулося на дев'ять місяців.

Дев'ять місяців на орбіті: чим займалися астронавти

Вілмор і Вільямс долучилися до наукових досліджень та експериментів, які проводилися на борту станції. За цей час вони взяли участь у десятках експериментів, зокрема у випробуваннях біопринтингу тканин, дослідженнях впливу мікрогравітації на людський організм і тестуванні нових матеріалів для майбутніх місій на Місяць та Марс.

Крім того, астронавти підтримували технічний стан станції та виконували роботи у відкритому космосі. Вільямс, наприклад, разом з колегою встановили латки на пошкоджені ділянки світлофільтрів на рентгенівському телескопі NICER (Neutron star Interior Composition Explorer), замінили відбивач на одному з міжнародних стикувальних адаптерів і перевірили зони доступу та інструменти для роз'ємів, які астронавти будуть використовувати для майбутнього обслуговування альфа-магнітного спектрометра.

Повернення на Землю

Через затримку з ремонтом Starliner NASA вирішило повернути астронавтів за допомогою іншого корабля – SpaceX Crew Dragon. Він пристикувався до МКС у березні 2025 року, і разом із Вілмором і Вільямс на борту опинилися також Нік Гейг, ще один астронавт NASA, та російський космонавт.

Капсула Crew Dragon відстикувалася від станції та провела кілька годин у польоті перед тим, як увійти в атмосферу Землі. Приводнення в Мексиканській затоці пройшло без ускладнень, після чого команду підняли на борт рятувального судна.

Що далі?

Після повернення на Землю астронавти пройдуть реабілітацію – після тривалого перебування в умовах мікрогравітації організм потребує адаптації до земних умов. Очікується, що NASA проведе додатковий аналіз усіх проблем із Boeing Starliner, щоб визначити його подальшу долю як пілотованого корабля.

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Тим часом на борту МКС залишився новий екіпаж, до складу якого входять астронавти NASA Дональд Петтіт, Енн Макклейн і Ніколь Айєрс, російські космонавти та представник японського космічного агентства JAXA Такуя Оніші. Їхня місія триватиме декілька місяців, а наступне повернення екіпажу на Землю заплановане на літо 2025 року.