Як це було

Екіпаж Crew-10 прибув на МКС приблизно через 29 годин після запуску з Космічного центру Кеннеді у Флориді в п'ятницю ввечері, з астронавтами NASA Енн МакКлейн і Ніколь Ейерс, астронавтом Японського агентства аерокосмічних досліджень Такуя Оніші і російським космонавтом Кирилом Пєсковим, повідомляє 24 Канал з посиланням на Business Insider.

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Пряма трансляція їхнього прибуття показала радісні сцени, коли вони увійшли на МКС і обійняли членів попереднього екіпажу, а також вимушених жителів станції Вілмора і Вільямс, чия місія повинна була тривати лише вісім днів, але затягнулася на місяці. NASA і Boeing тоді виявили витік гелію і проблеми з двигунами космічного корабля Starliner, який доставив їх на МКС. Це змусило агентство повернути капсулу без екіпажу, щоб усунути ризик для їхнього життя.

Вілмор і Вільямс провели тривалий час на МКС, підтримуючи дослідження станції, технічне обслуговування, а також тестування систем Starliner і аналіз даних. Суні Вільямс тим часом узяла на себе командування станцією.

Однак обоє вже на шляху додому разом із американським астронавтом Ніком Хейгом та російським космонавтом, які прибули у вересні. Перед тим, як екіпаж відбував зі станції, всі присутні на борту зробили спільне фото.



Усі астронавти, які були присутні на МКС після прибуття Crew-10 і перед відбуттям Crew-9, Бутча Вілмора та Суні Вільямс / Фото NASA

На знімку присутні 11 людей, що не часто можна побачити на МКС. Зазвичай там перебуває 6 чи 7 осіб одночасно, але ця ситуація є винятковою.

Астронавти Crew-10 проведуть на МКС приблизно наступні шість місяців, проводячи наукові дослідження і тестування, які допоможуть підготувати людей до майбутніх польотів у космос.