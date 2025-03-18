Приземлення корабля заплановане на 19 березня о 01:57 за київським часом біля узбережжя Флориди, повідомляє 24 Канал.
А тим часом Ілон Маск закликав звести МКС з орбіти якнайшвидше
На борту Crew Dragon перебувають астронавти NASA Нік Хейг, Суніта Вільямс і Бутч Вілмор, а також один космонавт "Роскосмосу".
Чому астронавти NASA "застрягли" на МКС
Астронавти NASA Суніта Вільямс і Бутч Вілмор, які прибули на Міжнародну космічну станцію на кораблі Boeing Starliner у червні 2024 року, змушені були залишатися на орбіті дев’ять місяців замість запланованих двох тижнів.
Суніта Вільямс та Бутч Вілмор / Фото NASA
Причиною стали технічні проблеми із кораблем, через які його повернення на Землю визнали небезпечним. У NASA прийняли рішення повернути Starliner без екіпажу, а астронавтів залишити на МКС.
Під час свого вимушеного перебування на станції астронавти брали участь у наукових експериментах та виконували обов’язки членів екіпажу, допомагаючи підтримувати роботу станції.
У лютому 2025 року мільярдер Ілон Маск та президент США Дональд Трамп публічно заявили, що адміністрація Джо Байдена нібито залишила Вільямс і Вілмора напризволяще на МКС. Однак ці звинувачення були спростовані як NASA, так і самими астронавтами.
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Насправді план повернення екіпажу був визначений ще у вересні 2024 року і не мав жодного політичного підґрунтя. NASA розширило місію астронавтів долучивши їх до роботи на МКС, експериментів та інших завдань, а Суніта Вільямс навіть переймала на себе обов'язки командуючої космічною станцією.