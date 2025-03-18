Приземление корабля запланировано на 19 марта в 01:57 по киевскому времени у побережья Флориды, сообщает 24 Канал.

А тем временем Илон Маск призвал свести МКС с орбиты как можно быстрее

На борту Crew Dragon находятся астронавты NASA Ник Хейг, Сунита Уильямс и Бутч Уилмор, а также один космонавт "Роскосмоса".

Почему астронавты NASA "застряли" на МКС

Астронавты NASA Сунита Уильямс и Бутч Уилмор, которые прибыли на Международную космическую станцию на корабле Boeing Starliner в июне 2024 года, вынуждены были оставаться на орбите девять месяцев вместо запланированных двух недель.



Сунита Уильямс и Бутч Уилмор / Фото NASA

Причиной стали технические проблемы с кораблем, из-за которых его возвращение на Землю признали опасным. В NASA приняли решение вернуть Starliner без экипажа, а астронавтов оставить на МКС.

Во время своего вынужденного пребывания на станции астронавты участвовали в научных экспериментах и выполняли обязанности членов экипажа, помогая поддерживать работу станции.

В феврале 2025 года миллиардер Илон Маск и президент США Дональд Трамп публично заявили, что администрация Джо Байдена якобы оставила Уильямс и Уилмора на произвол судьбы на МКС. Однако эти обвинения были опровергнуты как NASA, так и самими астронавтами.

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На самом деле план возвращения экипажа был определен еще в сентябре 2024 года и не имел никакой политической подоплеки. NASA расширило миссию астронавтов приобщив их к работе на МКС, экспериментов и других задач, а Сунита Уильямс даже перенимала на себя обязанности командующей космической станцией.