Седьмой полет X-37B, который стартовал 28 декабря 2023 года, стал первым, состоявшимся на ракете SpaceX Falcon Heavy, сообщает 24 Канал. Этот полет также отметился переходом на высокоэллиптическую орбиту, что открыло новые возможности для экспериментов.

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Одним из ключевых аспектов миссии стало проведение аэрогальмирования, что демонстрирует способность аппарата к маневрированию и исследованию космического пространства.

Новые горизонты X-37B

Генерал Б. Ченс Сальцман, начальник космических операций Космических сил США, подчеркнул, что аэрогальмирование демонстрирует новые возможности корабля и расширяет границы космических операций.

Полковник Блейн Стюарт, директор программы X-37B, отметил, что миссия открыла новую главу в истории программы, в частности благодаря работе в новом орбитальном режиме и испытаниям технологий наблюдения за космическим пространством.

Тем временем на Луне перевернулся аппарат Athena от Intuitive Machines. Это уже вторая проваленная миссия компании по высадке на спутник Земли.

Технологические достижения

Мишель Паркер, вице-президент Boeing по космическим миссиям, отметила важность достижений X-37B, которые стали результатом преданности и инноваций команды. Каждая миссия, по ее словам, является возможностью для совершенствования платформы и обеспечения ее лидерства в космических технологиях.

Эволюция миссии X-37B

Первый полет (2010): 224 дня

Второй полет (2011-2012): 469 дней

Третий полет (2012-2014): 674 дня

Четвертый полет (2015-2017): 718 дней

Пятый полет (2017-2019): 780 дней

Шестой полет (2020-2022): 908 дней

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Каждый предыдущий полет X-37B превосходил продолжительность предыдущего, но эта миссия, хоть и была короче предыдущей, показала новые возможности космического аппарата.