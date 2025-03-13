Илон увольняет людей

NASA сокращает свою численность, закрыв три офиса и уволив персонал в соответствии с указами новой администрации, которая считает некоторые программы предыдущего правительства "радикальными и расточительными". В то время как в сообщении Конгрессу указано, что без работы остались 19 работников, само агентство сообщило журналистам, что уволены на самом деле 23 человека, сообщает 24 Канал со ссылкой на SpacePolicyOnline.

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Под сокращение попали:

Управление технологий, политики и стратегии.

Офис главного ученого.

Отдел разнообразия, равенства, инклюзивности и доступности (DEIA).

Хотя это будет означать внесение сложных корректив, мы рассматриваем это как возможность реформировать нашу рабочую силу, гарантируя, что мы делаем то, что от нас требуется по закону, а также предоставляя американским гражданам эффективное и действенное агентство,

– написала Джанет Петро, исполняющая обязанности администратора NASA, в письме к сотрудникам.

Не совсем понятно, почему она руководит агентством после ухода от дел бывшего директора, если Трамп уже давно назначил на эту должность Джареда Айзекмана.

Офис технологий, политики и стратегии NASA "объединяет разнообразных междисциплинарных экспертов, которые предоставляют руководству NASA аналитическую, стратегическую и директивную информацию в форме оперативных анализов, меморандумов и отчетов", согласно информации на сайте агентства. Сокращение не повлияет на должность главного технолога.

Офис главного ученого служил главным советником руководителя NASA по вопросам научных программ агентства и "представляет все научные исследования в агентстве, обеспечивая их соответствие научным целям администрации и их выполнение".

Что касается Отдела разнообразия, равенства, инклюзивности и доступности, то он занимался вопросами справедливого и беспристрастного отношения к работникам разных рас и пола, обеспечением доступности помещений для людей с инвалидностью и другими похожими вопросами.

Эти сокращения означают, что NASA рискует потерять значительную часть своей научной деятельности. Бхавья Лал, которая руководила Управлением технологий, политики и стратегии с 2021 по 2023 годы, говорит, что это повредит новому администратору. Он "останется без экспертов, которые имеют целостное понимание экономических, технологических, политических и геополитических вызовов исследования космоса". Офис, например, занимался оценкой миссии "Артемида", а также более широкой стратегии "Луна-Марс", чтобы убедиться, что она "поддержана серьезными экономическими и политическими знаниями". Кроме того, ответственностью этого подразделения были вопросы ликвидации орбитального мусора, изучение конкурентного геополитического ландшафта и учета общественных и этических аспектов космоса.

NASA – не единственное федеральное агентство, которое вынуждено сократить свою рабочую силу в свете недавних распоряжений Трампа. Американское метеорологическое агентство в составе Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) также под ударом. Трамп увольняет сотни работников агентства, и это может повлиять на весь мир. Некоторым из его главных зданий уже отменили аренду.

Конфликт интересов

Стоит отметить, что во всем этом есть значительный конфликт интересов.