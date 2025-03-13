Ілон звільняє людей

NASA скорочує свою чисельність, закривши три офіси та звільнивши персонал відповідно до указів нової адміністрації, яка вважає деякі програми попереднього уряду "радикальними та марнотратними". У той час, як у повідомленні до Конгресу зазначено, що без роботи лишилися 19 працівників, саме агентство повідомило журналістам, що звільнені насправді 23 людини, повідомляє 24 Канал з посиланням на SpacePolicyOnline.

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Під скорочення потрапили:

Управління технологій, політики та стратегії.

Офіс головного науковця.

Відділ різноманітності, рівності, інклюзивності та доступності (DEIA).

Хоча це означатиме внесення складних коректив, ми розглядаємо це як можливість реформувати нашу робочу силу, гарантуючи, що ми робимо те, що від нас вимагається за законом, а також надаючи американським громадянам ефективне та дієве агентство,

– написала Джанет Петро, виконуюча обов'язки адміністратора NASA, у листі до співробітників.

Не зовсім зрозуміло, чому вона керує агентством після відходу від справ колишнього директора, якщо Трамп уже давно призначив на цю посаду Джареда Айзекмана.

Офіс технологій, політики і стратегії NASA "об'єднує різноманітних міждисциплінарних експертів, які надають керівництву NASA аналітичну, стратегічну і директивну інформацію у формі оперативних аналізів, меморандумів і звітів", згідно з інформацією на сайті агентства. Скорочення не вплине на посаду головного технолога.

Офіс головного науковця слугував головним радником керівника NASA з питань наукових програм агентства і "представляє всі наукові дослідження в агентстві, забезпечуючи їх відповідність науковим цілям адміністрації та їх виконання".

Що стосується Відділу різноманітності, рівності, інклюзивності та доступності, то він займався питаннями справедливого й неупередженого ставлення до працівників різних рас і статі, забезпеченням доступності приміщень для людей з інвалідністю та іншими схожими питаннями.

Ці скорочення означають, що NASA ризикує втратити значну частину своєї наукової діяльності. Бхав'я Лал, котра керувала Управлінням технологій, політики та стратегії з 2021 по 2023 роки, каже, що це зашкодить новому адміністратору. Він "залишиться без експертів, які мають цілісне розуміння економічних, технологічних, політичних і геополітичних викликів дослідження космосу". Офіс, наприклад, займався оцінкою місії "Артеміда", а також ширшої стратегії "Місяць-Марс", щоб переконатися, що вона "підтримана серйозними економічними та політичними знаннями". Крім того, відповідальністю цього підрозділу були питання ліквідації орбітального сміття, вивчення конкурентного геополітичного ландшафту та врахування суспільних і етичних аспектів космосу.

NASA – не єдине федеральне агентство, яке змушене скоротити свою робочу силу у світлі нещодавніх розпоряджень Трампа. Американське метеорологічне агентство у складі Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) також під ударом. Трамп звільняє сотні працівників агентства, і це може вплинути на весь світ. Деяким з його головних будівель уже скасували оренду.

Конфлікт інтересів

Варто зазначити, що в усьому цьому є значний конфлікт інтересів.