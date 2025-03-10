Неуспешная посадка означает, что Athena не сможет эффективно заряжаться от солнечных панелей, поэтому миссия аппарата завершилась так и не начавшись, сообщает 24 Канал.

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Изображения, полученные Athena с поверхности Луны, подтвердили, что аппарат лежит на боку,

– говорится в заявлении компании.

На опубликованных кадрах четко видно, что модуль не находится в вертикальном положении. В компании отметили, что учитывая направление Солнца, ориентацию солнечных панелей и крайне низкие температуры в кратере, команда миссии не ожидает, что Athena сможет восстановить питание.

В заявлении также отмечается, что миссия Athena на Луне считается завершенной, а специалисты продолжают анализировать собранные данные.

Athena совершила посадку недалеко от южного полюса Луны, где местность имеет крайне сложный рельеф, резкие углы освещения и ограничена прямой связью с Землей. По предварительным оценкам, модуль приземлился в 250 метрах от запланированной точки внутри кратера.

Печально, но Athena повторила судьбу первого частного лунного аппарата "Одиссей". Во время миссии IM-1 в феврале этого года первый модуль также перевернулся при посадке, что привело к невозможности зарядки батарей и быстрому завершению миссии.

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Несмотря на многочисленные усовершенствования конструкции, компании не удалось обеспечить успешную посадку второго аппарата. Пока неизвестно, какими будут дальнейшие шаги Intuitive Machines, но можно предположить, что она соберет все данные, постарается исправить ошибки и еще раз попробовать высадить аппарат на Луну.