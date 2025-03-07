Как это было

Напомним, ракета успешно разделилась на две части после запуска. Первая ступень, как и планировалось, вернулась на площадку и была поймана "руками" стартовой башни Mechazilla. Однако второй ступени так не повезло: уже через 8 минут она стала отклоняться от курса, после чего центр управления потерял связь с кораблем. Впоследствии были зафиксированы сбои в двигателях, пишет 24 Канал.

Подробнее об этом запуске Starship Маска второй раз подряд взорвался в воздухе: в SpaceX уже назвали причину фиаско

Интересно, что сама SpaceX не публикует у себя на страницах видео взрыва на падение обломков. В ее профиле в соцсети X можно найти только фото ракеты перед стартом, а также запись приземления первой ступени.

К счастью, эту работу вместо Маска сделали обычные зрители.

Этот ролик показывает нам весь процесс полета, взрыва и падения, но с довольно отдаленного ракурса: видео

Другой взгляд опубликовал Крис Джексон, американский чиновник-демократ. Это видео вряд ли принадлежит ему, но он упрекнул Маска, что "еще одна финансируемая налогоплательщиками ракета" снова взорвалась. Он спрашивает: сколько миллиардов тратится на эту "фабрику неудач"?

Еще более эпический ракурс зафиксировали буквально под потоком обломков: видео

Как это часто бывает, мы также имеем кадры, снятые с борта самолета: видео

А на этом фото можно увидеть момент, когда Starship взрывается:

Сейчас уже проводится расследование инцидента. SpaceX сотрудничает с агентством FAA, чтобы понять причины неудачи. В прошлый раз причину нашли в утечке окислителя.