Ракета-носитель Super Heavy же отделилась от Starship и приземлилась обратно без инцидентов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Что известно об аварии ракеты Starship

SpaceX провела 8 испытательный запуск космического корабля Starship в Техасе. На этот раз он закончился неудачей.

После запуска две части ракеты разделились, как и планировалось. Ракета-носитель Super Heavy удачно вернулась назад, где ее "поймали" так называемые "гигантские механические руки" на пусковой башне.

Однако через 8 минут полета Starship начал отклоняться от курса, впоследствии центр управления потерял связь с кораблем.

Когда Starship задействовал 6 двигателей, как планировалось, некоторые начали давать сбои, ситуация начала выходить из-под контроля.

Позже компания опубликовала заявление на соцсети X, в котором говорилось о том, что корабль Starship развалился, и что компания работает с представителями службы безопасности.

Очевидцы публикуют кадры падения обломков Starship: смотрите видео

Обломки Starship в небе: смотрите видео

Ракета Starship взорвалась в воздухе: смотрите видео

Командный центр системы управления воздушным движением Федерального управления гражданской авиации (FAA) выпустил автоматическое предупреждение, уведомив операторов о падающих обломках,. Агентство также ввело запрет на вылеты ("ground stop") в некоторых аэропортах Флориды из-за космического мусора, который позже был снят.

FAA сообщило в заявлении по электронной почте, что на короткое время замедлило движение самолетов за пределами зоны падения обломков. Агентство потребует от SpaceX провести расследование инцидента, как это обычно происходит в случае взрыва.

Очевидцы могли видеть падение обломков ракеты возле Багамских островов и Доминиканской Республики.

Предыдущий запуск Starship так же был неожиданно прерван около на 8 минуте. Компания тестирует способность корабля выводить спутники на орбиту, новые сверхпрочные закрылки для управления полетом в атмосфере, улучшенные системы навигации и двигательной установки.