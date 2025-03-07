Ракета-носій Super Heavy ж відділилася від Starship та приземлилася назад без інцидентів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Дивіться також SpaceX скасувала восьмий тестовий політ Starship за 40 секунд до старту

Що відомо про аварію ракети Starship

SpaceX провела 8 випробувальний запуск космічного корабля Starship у Техасі. Цього разу він скінчився невдачею.

Після запуску дві частини ракети розділилися, як і планувалося. Ракета-носій Super Heavy вдало повернулася назад, де її "спіймали" так звані "гігантські механічні руки" на пусковій вежі.

Однак через 8 хвилин польоту Starship почав відхилятися від курсу, згодом центр управління втратив зв'язок з кораблем.

Коли Starship задіяв 6 двигунів, як планувалося, деякі почали давати збої, ситуація почала виходити з-під контролю.

Пізніше компанія опублікувала заяву на соцмережі X, в якій йшлося про те, що корабель Starship розвалився, і що компанія працює з представниками служби безпеки.

Очевидці публікують кадри падіння уламків Starship: дивіться відео

Уламки Starship у небі: дивіться відео

Ракета Starship вибухнула у повітрі: дивіться відео

Командний центр системи управління повітряним рухом Федерального управління цивільної авіації (FAA) випустив автоматичне попередження, повідомивши операторів про уламки, що падають. Агентство також запровадило заборону на вильоти ("ground stop") в деяких аеропортах Флориди через космічне сміття, яку пізніше було знято.

FAA повідомило в заяві електронною поштою, що на короткий час уповільнило рух літаків за межами зони падіння уламків. Агентство вимагатиме від SpaceX провести розслідування інциденту, як це зазвичай відбувається в разі вибуху.

Очевидці могли бачити падіння уламків ракети біля Багамських островів та Домініканської Республіки.

Попередній запуск Starship так само був несподівано перерваний близько на 8 хвилині. Компанія тестує здатність корабля виводити супутники на орбіту, нові надміцні закрилки для управління польотом в атмосфері, покращені системи навігації та рухової установки.