Сьомий тестовий запуск надважкої ракети Starship 16 січня 2025 року завершився вибухом корабля майже відразу після відокремлення від прискорювача Super Heavy, нагадує 24 Канал. Вражаючий вибух та дощ із палаючих уламків привернули увагу туристів і Федерального управління авіації США (FAA), яке оперативно змінило маршрути кількох цивільних авіарейсів та розпочало розслідування.

А тим часом У Польщі виявили ймовірні уламки ракети SpaceX: частини могли впасти і в Україні

Причина аварії та зміни у конструкції

Аналіз польоту показав, що причиною вибуху став пожежа в хвостовому відсіку Starship – між нижньою частиною бака рідкого кисню та тепловим щитом. Через це всі двигуни корабля, окрім одного, здійснили аварійне вимкнення, що призвело до втрати зв’язку та активації системи самознищення.

Попередньою причиною займання називають пошкодження паливної магістралі через надмірні вібрації, що перевищили розрахункові значення.

Інженери SpaceX внесли зміни у конструкцію, модернізувавши найуразливіші елементи та додавши вентиляційні отвори у хвостовій частині корабля для видалення потенційних витоків пального або окисника за допомогою азоту.

Наступний запуск Starship

Восьмий тестовий запуск Starship стане перевіркою ефективності внесених змін. Вікно для нового старту відкрилося вчора, а спроба запуску очікується не пізніше 28 лютого. Якщо тестовий політ буде успішним, SpaceX спробує вперше захопити корабель механізмами на стартовій вежі Mechazilla.