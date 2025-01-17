Старт ракетної системи відбувся за планом, хоч і після попереднього перенесення, повідомляє 24 Канал. Після старту ракета досягла відповідної висоти, після чого відбулося гаряче розділення і перший ступінь почав спуск на Землю.

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В результаті Super Heavy вділо відпрацював маневр повторного запалення двигунів і здійснив повільну та точну посадку на вежу обслуговування, з якої відбувався запуск, під назвою Mechazilla.



Момент посадки Super Heavy / Скриншот 24 Каналу / SpaceX

Катастрофа Starship

Сам космічний корабель Starship продовжив політ, однак вже незадовго після цього команда повністю втратила зв'язок з апаратом. Наразі точно невідома причини втрати корабля – SpaceX згодом розкриє більше деталей.

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Місію можна вважати невдачею, оскільки основним завданням польоту було виконання космічним кораблем Starship різноманітних завдань, серед яких виведення на орбіту макетів супутників зв'язку Starlink.