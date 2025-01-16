Наш супутник потребує уваги… або менше уваги

Об'єкти для списку World Monuments Fund були обрані з понад 200 номінацій, які пройшли два цикли розгляду перед тим, як їх просіяла незалежна група експертів. Місяць стоїть окремо від інших як об'єкт культурної спадщини, якого немає на Землі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Всесвітній фонд пам’яток.

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Уперше Місяць включено до програми "Варта", щоб відобразити нагальну потребу у визнанні та збереженні артефактів, які свідчать про перші кроки людства за межами Землі — визначальний момент у нашій спільній історії,

– каже Бенедикт де Монтлор, президент і головний виконавчий директор Фонду.

Він додає, що такі предмети, як камера, що зняла телевізійну трансляцію висадки на Місяць, меморіальний диск, залишений астронавтами Армстронгом і Олдріном, і сотні інших об'єктів є символічними для цієї спадщини. Проте вони стикаються зі зростаючими ризиками на тлі прискорення місячної активності, що здійснюється без належних протоколів збереження.

На Місяці є понад 90 історичних місць, де космічні апарати контактували з поверхнею. Одним із найвідоміших артефактів є перші сліди людей за межами Землі, залишені астронавтами "Аполлона-11" у 1969 році.

"Вступаючи в нову еру освоєння космосу, ми повинні забезпечити збереження слідів цих надзвичайних віх в історії людства — перших висадок на Місяць. Включення Місяця до [програми] Watch 2025 заявляє про потребу укладення міжнародних угод й захисту об'єктів місячної спадщини, а також запрошує до ширшої публічної дискусії про те, що ця нова космічна ера може означати для культурного і природного ландшафту Місяця", – йдеться в пресрелізі.

Включення Місяця до списку є розумним кроком, оскільки людство має намір повернутися на Місяць і залишитися там надовго.

Місія NASA "Артеміда" планує висадити екіпаж на поверхню Місяця до середини 2027 року. Але це лише верхівка айсберга, оскільки на найближчі місяці й роки заплановано безліч приватних місій, багато з яких фінансуються в рамках ініціативи NASA "Комерційні послуги з доставки корисного навантаження на Місяць" (CLPS). Наприклад, учора вранці SpaceX запустила на Місяць два посадкових апарати, а саме Blue Ghost компанії Firefly Aerospace і Resilience компанії ispace.

Крім того, не забуваймо й про Китай, який хоче зробити все першим і також заснувати колонію на земному супутнику. Країна працює швидкими темпами над реалізацією цього плану й навряд чи буде надто сильно перейматися слідами американців на Місяці.

Планується також видобувати на Місяці різноманітні ресурси, зокрема водяний лід, гелій-3 і рідкісноземельні елементи (РЗЕ). Деякі приватні підприємства також сподіваються використати Місяць як своєрідний цвинтар, на якому останки близьких людей будуть поховані на запиленій поверхні.

Зрозуміло, що Місяць вже ніколи не буде таким, як раніше, і це змусило Всесвітній фонд пам'яток висловити своє занепокоєння.

На поверхні Місяця немає ні вітру, ні води, тому природна деградація місячних артефактів не була проблемою. Насправді місячна поверхня бездоганно збереглася й сліди людей досі не стерті. Але "експлуатаційне відвідування, сувеніри та мародерство з боку майбутніх місій і приватних місячних досліджень можуть зрештою поставити під загрозу цю справді унікальну культурну спадщину, вилучивши артефакти й назавжди стерши знакові відбитки та сліди з поверхні Місяця", – попереджає Фонд.

Київський будинок учителя

Зазначимо, що Україна також потрапила в список. Минулого року група дослідників з Університету Вірджинії випустила звіт про те, що російські військові злочинці завдають шкоди українським археологічним пам'яткам під час окупації країни, а саме древнім курганам. Ми писали про це в окремому матеріалі. Тож цей факт цілком міг би потрапити в список як пам'ятка, якій загрожує війна. Однак World Monuments Fund вирішила інакше: команда експертів додала до списку Київський будинок учителя.

Колишня законодавча резиденція нової незалежної України, ця національна ікона була серйозно пошкоджена ракетним вибухом у 2022 році, що підкреслює вплив війни на спадщину та силу збереження для каталізації зцілення,

– йдеться на сайті.



Київський будинок учителя / Фото з сайту World Monuments Fund

Після того, як у жовтні 2022 року ракети влучили в перехрестя всього за кілька сотень метрів від будівлі, ударна хвиля вибила двері та вікна Будинку вчителя та пошкодила купол будівлі. Через пошкодження будівля майже повністю не працює після нападу. У відповідь Всесвітній фонд пам’яток та його партнери вирішили захистити будівлю й провести її ремонт.

Що ще додали до списку

Серед інших об'єктів, внесених до списку Всесвітнього фонду пам'яток є такі: