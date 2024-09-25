Деталі звіту

Кургани – це великі поховальні насипи землі, які мають висоту часом до 20 метрів і містять людські останки та артефакти, датовані приблизно 3000 роком до нашої ери. У звіті американського Університету Вірджинії вказується, що російські окупанти використовують кургани як вигідні місця для ведення бойових дій, а також могли розграбувати принаймні деякі з курганів.

Дивіться також Учені знайшли тисячолітнє насіння й виростили з нього вимерлий вид дерева, згаданий у Біблії

Завдяки цьому звіту ми можемо запропонувати розуміння того, що відбувається на окупованих територіях України, куди Росія вторглася і які досі контролює. Наш аналіз виявив пошкодження цих об'єктів [курганів] унаслідок військових дій, а також можливі крадіжки чи вандалізм, які не можна ігнорувати,

– каже Фіона Грінланд, дослідниця з Лабораторії інформатики та аналізу культурної стійкості Університету Вірджинії.

Команда знайшла докази пошкодження археологічних об'єктів у двох місцях у Запорізькій області України. Як повідомляє звіт, "пошкодження включають будівництво військової інфраструктури на археологічних об'єктах і створення великого, непристойного геогліфа у формі фалоса на сусідньому полі".



Росія вчиняє акти вандалізму відносно стародавніх археологічних пам'яток / Фото Університет Вірджинії

"Ми можемо поглянути на окуповану територію Запоріжжя за допомогою супутникових знімків. Ми змогли ретельно реконструювати хронологію подій від початку повномасштабного вторгнення до прибуття російських військових підрозділів у цей район і відповідного впливу, який вони продовжують чинити на ці стародавні кургани", – додала Фіона Грінланд.

На опублікованих порівняннях можна бачити численні траншеї та нові дороги поряд з курганами, вогневі позиції, облаштовані просто біля насипів, а також сліди розкопок:



На цьому знімку відмічені такі пункти: "Нові розкопки", "Вогнева позиція" і "Шлях, прокладений від головного пагорба до північно-західного" / Фото Університет Вірджинії



На цьому знімку показані спалені кургани 15 липня 2024 року / Фото Університет Вірджинії

Далі університет надає порівняння одного й того ж місця у 2020-му й у 2023 році. На другому знімку ми бачимо розкопані отвори на вершині основного кургану, з додатковою траншеєю на північно-східному його краю. Крім того, можна помітити, що невеликі насипи ліворуч (імовірно, малі кургани), тепер також виглядають як ями.

У доповіді робиться висновок, що російські війська "потенційно порушили" Гаазьку конвенцію, яка містить певні вимоги щодо поваги до культурних артефактів під час війни.

За словами Кейт Гаррелл, археологині з лабораторії CURIA, можуть існувати й інші об'єкти, подібні до нещодавно розглянутих курганів, які могли бути пошкоджені російською діяльністю: "Існують тисячі курганів, а в цьому звіті ми дослідили лише два місця в Запорізькій області. Необхідно провести подальше документування", – заявила Гаррелл.