Як це було

Нагадаємо, ракета успішно розділилася на дві частини після запуску. Перший ступінь, як і планувалося, повернувся на майданчик і був спійманий "руками" стартової вежі Mechazilla. Однак другому ступеню так не пощастило: уже через 8 хвилин він став відхилятися від курсу, після чого центр управління втратив зв'язок з кораблем. Згодом було зафіксовано збої в двигунах, пише 24 Канал.

Детальніше про цей запуск Starship Маска вдруге поспіль вибухнув у повітрі: у SpaceX вже назвали причину фіаско

Цікаво, що сама SpaceX не публікує в себе на сторінках відео вибуху на падіння уламків. У її профілі в соцмережі X можна знайти лише фото ракети перед стартом, а також запис приземлення першого ступня.

На щастя, цю роботу замість Маска зробили звичайні глядачі.

Цей ролик показує нам весь процес польоту, вибуху і падіння, але з досить віддаленого ракурсу: відео

Інший погляд опублікував Кріс Джексон, американський посадовець-демократ. Це відео навряд чи належить йому, але він дорікнув Маску, що "ще одна фінансована платниками податків ракета" знову вибухнула. Він запитує: скільки мільярдів витрачається на цю "фабрику невдач"?

Ще більш епічний ракурс зафіксували буквально під потоком уламків: відео

Як це часто буває, ми також маємо кадри, зняті з борту літака: відео

А на цьому фото можна побачити момент, коли Starship вибухає:

Наразі вже проводиться розслідування інциденту. SpaceX співпрацює з агентством FAA, щоб зрозуміти причини невдачі. Попереднього разу причину знайшли у витоку окисника.