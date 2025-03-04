На видео видно, как аппарат осторожно маневрирует, анализируя рельеф. Найдя подходящую зону, он начинает постепенно снижаться, выполняя контролируемую посадку, сообщает 24 Канал.

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В момент касания поверхности поднимается облако лунной пыли, которое медленно оседает, открывая вид на ландшафт спутника и Землю. Камера фиксирует тень и очертания самого аппарата на поверхности Луны.

Blue Ghost садится на Луну – смотрите видео

Эта миссия стала очередным важным достижением Firefly Aerospace, которая продолжает активно участвовать в исследовании и освоении космоса.

Аппарат уже начал свои научные эксперименты. На его борту 10 приборов NASA для исследования поверхности Луны. Он будет работать на спутнике до окончания лунного дня, поскольку питается от солнечной энергии.

Стоит напомнить, что Blue Ghost – первый в истории лунный модуль частной компании, который совершил полноценную успешную посадку аппарата на спутник Земли. В прошлом году такой компанией могла стать Intuitive Machines, однако их аппарат "Одиссей" перевернулся на бок во время посадки.

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Кстати, ближайшие дни компания второй раз будет пытаться высадить аппарат на поверхность Луны. Еще и слишком, он был запущен в космос вместе с Blue Ghost ракетой SpaceX Falcon 9. "Афина" (такое название имеет зонд) будет осуществлять посадку 6 марта и если все пойдет по плану, то зонд проработает на спутнике 10 дней после посадки.