Напомним, что посадка аппарата состоялась 2 марта 2025 года в 10:34 по киевскому времени в районе Моря Кризис (Mare Crisium) на видимой стороне спутника Земли. Об этом 24 Канал рассказывал ранее, а также о миссии Blue Ghost и задачах, которые будет выполнять зонд.

А тем временем Blue Ghost передал фото Земли с поверхности Луны

Сейчас аппарат развернул антенну X-диапазона, что позволит команде быстрее передавать изображения и видео высокой четкости, а также научные данные на Землю.

Следующие две недели для Blue Ghost и команды миссии будут насыщенными, поскольку специалисты будут работать над сбором и передачей всех научных данных от 10 научных приборов, установленных на Blue Ghost.

Какое оборудование есть на борту

На борту Blue Ghost смонтировано 10 экспериментальных приборов NASA:

  • Next Generation Lunar Retroreflector – ретрофлектор для точного измерения расстояния между Землей и Луной.
  • Regolith Adherence Characterization – тестирование влияния лунной пыли на различные материалы.
  • Lunar Environment Heliospheric X-ray Imager – изучение солнечного ветра и магнитосферы Земли.
  • Lunar Instrumentation for Subsurface Thermal Exploration – бур,, который проникает на глубину 3 метра для измерения теплового потока.
  • Электродинамический Dust Shield – технологический эксперимент по защите от лунной пыли.
  • Radiation Tolerant Computer System – проверка устойчивости электроники к космическому излучению.
  • Lunar Magnetotelluric Sounder – определение электропроводности лунной поверхности.
  • Lunar PlanetVac – система сбора образцов грунта с помощью сжатого газа.
  • Stereo Cameras for Lunar Plume-Surface Studies – камера, анализирующая влияние двигателей посадочного модуля на поверхность Луны.
  • Lunar GNSS Receiver Experiment – тестирование возможности использования навигационных спутников Земли для ориентации на Луне.

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Рекомендуем отметить в своих календарях 14 марта. Ведь Firefly Aerospace планирует с помощью Blue Ghost снять полное лунное затмение, когда тень Земли полностью закроет Солнце над горизонтом Луны.