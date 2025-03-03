Нагадаємо, що посадка апарата відбулася 2 березня 2025 року о 10:34 за київським часом в районі Моря Криз (Mare Crisium) на видимому боці супутника Землі. Про це 24 Канал розповідав раніше, а також про місію Blue Ghost і завдання, які виконуватиме зонд.

А тим часом Blue Ghost передав фото Землі з поверхні Місяця

Наразі апарат розгорнув антену X-діапазону, що дозволить команді швидше передавати зображення та відео високої чіткості, а також наукові дані на Землю.

Наступні два тижні для Blue Ghost та команди місії будуть насиченими, оскільки фахівці працюватимуть над збором і передачею всіх наукових даних від 10 наукових приладів, встановлених на Blue Ghost.

Яке обладнання є на борту

На борту Blue Ghost змонтовано 10 експериментальних приладів NASA:

Next Generation Lunar Retroreflector – ретрофлектор для точного вимірювання відстані між Землею і Місяцем.

– ретрофлектор для точного вимірювання відстані між Землею і Місяцем. Regolith Adherence Characterization – тестування впливу місячного пилу на різні матеріали.

– тестування впливу місячного пилу на різні матеріали. Lunar Environment Heliospheric X-ray Imager – вивчення сонячного вітру та магнітосфери Землі.

– вивчення сонячного вітру та магнітосфери Землі. Lunar Instrumentation for Subsurface Thermal Exploration – бур, що проникне на глибину 3 метри для вимірювання теплового потоку.

– бур, що проникне на глибину для вимірювання теплового потоку. Electrodynamic Dust Shield – технологічний експеримент із захисту від місячного пилу.

– технологічний експеримент із захисту від місячного пилу. Radiation Tolerant Computer System – перевірка стійкості електроніки до космічного випромінювання.

– перевірка стійкості електроніки до космічного випромінювання. Lunar Magnetotelluric Sounder – визначення електропровідності місячної поверхні.

– визначення електропровідності місячної поверхні. Lunar PlanetVac – система збору зразків ґрунту за допомогою стисненого газу.

– система збору зразків ґрунту за допомогою стисненого газу. Stereo Cameras for Lunar Plume-Surface Studies – камера, що аналізуватиме вплив двигунів посадкового модуля на поверхню Місяця.

– камера, що аналізуватиме вплив двигунів посадкового модуля на поверхню Місяця. Lunar GNSS Receiver Experiment – тестування можливості використання навігаційних супутників Землі для орієнтації на Місяці.

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Рекомендуємо відзначити у своїх календарях 14 березня. Адже Firefly Aerospace планує за допомогою Blue Ghost зняти повне місячне затемнення, коли тінь Землі повністю закриє Сонце над горизонтом Місяця.